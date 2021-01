Už ve středu 6. ledna se měla konat Valná hromada Okresního fotbalového svazu v Nymburce. Její termín byl posunutý. Odložil se i termín pro podání kandidátů do volených orgánů.

„V souvislosti se situací kolem Covid-19 rozhodl Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu na svém jednání per rollam o změně termínu konání valné hromady OFS Nymburk. Původní termín 6. ledna 2021 se ruší. Nový termín konání valné hromady oznámí Výkonný výbor OFS do 6. ledna 2021. V souvislosti s posunutím termínu konání valné hromady se posouvá i termín pro podání kandidátů do volených orgánů OFS. Termín pro podání kandidátů bude také oznámen do 6. ledna 2021,“ stojí na oficiálních webových stránkách okresního fotbalového svazu.