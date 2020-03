I když Poříčany vstoupily do utkání skvěle a rychle otevřely skóre díky trefě Gajdasze, Velim se nedala a brzy z penalty srovnala. Domácí ještě přidali druhý gól, a tím Velim nakonec vyhrála.

Zápas začal pro Poříčany velmi dobře, když Janda vysunul Gajdasze a ten bez problému proměnil. „Poté jsme po našich chybách dostali domácí na koně a pramenilo to v penaltu,“ vyprávěl poříčanský trenér Zdeněk Šmejkal mladší. „Pak domácí po hezké akci vstřelili vedoucí gól. Až po dvacáté minutě jsme převzali trošku hru, do té doby byli lepší domácí. My jsme v některých těžkých situacích chtěli až moc uhrát vše fotbalově, jenže to většinou nejde a obzvlášť na těžkém terénu,“ uvedl trenér Poříčan.

Do poločasu mohly Poříčany výsledek otočit. „Nejdříve šel sám ze strany Houžvička, a poté zneškodnil zakončení Petra brankář domácích. Druhý poločas jsme sice byli více na balonu, ale bez vstřelené branky. Poslední kapka byla, když Gajdasz v nastavení přestřelil z malého vápna,“ kroutil hlavou Šmejkal.

„Ale i domácí hrozili. Zakončení musíme do mistráků zlepšit. Mohlo by nás to za týden stát cenné body. Celkově, až na prvních dvacet minut, kdy jsme řešili špatně situace a neproměňovali šance, jsem spokojen,“ dodal Šmejkal junior.

„Na to, že oba týmy hrály poprvé na trávě a před tím pršelo, bylo to docela kvalitní utkání. My jsme sice vyhráli, ale měli jsme i štěstí. Soupeř měl několik šancí. Na druhou stranu i my jsme mohli přidat další góly,“ řekl trenér Velimi Zdeněk Šmejkal.

FC Velim – SK Poříčany 2:1

Branky: Hruška (z PK), Záhora – Gajdasz. Poločas: 2:1.

FC Velim: Drápela – Víšek, Petrů, Seifert, Dudek – Vocel, Záhora, Kopáček, Michálek, Hruška – Jícha, střídali Kasal, Kukal, Zajíc.

SK Poříčany: Malík – Houžvička, Kabyl, Zdeňka, Valín – Gajdasz, Chlapec, Balšánek, Kokoška, Janda – Petr, střídali Bím, Pergl, Zolotuchin, Stárek, Dvořák.