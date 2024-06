Návrat do krajské soutěže oslavili po předlouhých třiačtyřiceti letech. Fotbalisté Křince vyhráli s přehledem okresní přebor a nyní se mohou chystat na I.B třídu. Trenér Milan Švábenský mluví v rozhovoru o tom, že by chtěl kádr posílit, co mu během sezony nadělalo největší vrásky, ale také o zdařilých a dlouhých oslavách postupu. „Bylo to něco velkolepého. Pro všechny je to určitě vzpomínka na celý život,“ usmíval se kouč křineckého mužstva.

Máte za sebou skvělou a úspěšnou sezonu zakončenou postupem do I.B třídy. Asi budete mít jen slova chvály, je to tak?

Postupem do I.B třídy jsme si splnili dlouhodobý cíl, který jsem si při mém nástupu do funkce dal. Bylo to takové tajné přání za mého působení v Křinci posunout mužstvo ze třetí třídy do krajské soutěže. Postup do krajské soutěže se nerodil jednoduše, ale za to, co kluci během sezony dokázali, je musím pochválit. Dali tomu celkově vše, ať už se to týká tréninků, tak i celkové pracovitosti. Většinu zápasů, jak se říká, odjezdili a byla na nich vidět touha toho úspěchu docílit. Co musím samozřejmě také zmínit je dlouhodobá skvělá parta, která už drží při sobě od dorosteneckých let. To byl velice důležitý aspekt, jelikož ne vždy se dařilo. Tam pak bylo vidět, jak kluci táhnou za jeden provaz. Nesmím zapomenout na skvělé, ne-li jedny z nejlepších diváků v okrese, které jak v domácích tak i venkovních zápasech táhli kluky za výbornými výsledky.

Najdete přece jenom něco, co vám pokazilo radost a nadělo vrásky během ročníku?

Velké starosti mi během soutěže dělala spousta zraněných. Tou největší starostí pro mě bylo nepříjemné zranění kolene jednoho z našich nejlepších hráčů Ondry Lebdušky. Byla to velká ztráta hlavně v obranné činnosti a musím říct, že nám hodně chyběl a bude chybět minimálně v podzimní části nového ročníku.

Na úplném konci sezony jste neměli vůbec dobré výsledky. Asi to bylo tím, že prostor dostávali hráči, kteří jej měli méně během sezony…

Ke konci sezony jsme výsledky neměli tak dobré a ani hra nebyla taková, jak bych si představoval. Bylo to hodně ovlivněno taky tím, že když už jsme věděli, že je postup jistý, tak jsem začal zkoušet kluky co během sezony moc nehráli a vyzkoušel jsem si i jiné rozestavení. To samozřejmě mělo vliv na naši hru i výsledky. Taky musím říct, že jsme měli ke konci soutěže velice těžké soupeře, na kterých bylo vidět, jak moc nás chtějí porazit.

Křinec slaví postup do kraje po hodně dlouhých třiačtyřiceti letech. Byla euforie v klubu velká?

Musím říct, že když se to povedlo, tak bylo na všech lidech v klubu znát, jak si to chtějí zaslouženě užít a že to bude rozhodně velké (smích).

A co oslavy. Jak probíhaly, prozraďte fanouškům, jak se slaví v Křinci?

Oslavy v Křinci byly velkolepé. Všichni hráči, fanoušci a další lidi, co pracují v Křinci kolem fotbalu, si to náramně užili. Kdybych měl vyprávět, jak probíhaly oslavy, tak by to bylo na dlouho (smích). Samozřejmě klasicky vítězná trika, šampaňské a spousta jiného alkoholu k tomu (smích). Pak byla postupová jízda po Křinci a potom se to vše šlo pořádně oslavit s fanoušky a dalšími lidmi do areálu křineckého sportoviště. Jinak jsme ještě týden po sezoně vyrazili oslavit postup na Moravu do sklípku, kde to bylo také velké. Musím říct, že už jsem něco zažil, ale to co se dělo po postupu a v podstatě i ještě děje, bylo něco velkolepého. Pro všechny je to určitě vzpomínka na celý život.

Nyní je sice čas dovolených a fotbalového volna, funkcionáři tak úplně vypadnout z rytmu nemohou. Jaké chystáte změny v kádru? Posily jistě sháníte…

Teď po skončení soutěže bych potřeboval trochu volno, jelikož to bylo náročné. Sám ale vím, že si pauzu moc dát neumím a už jsem začal řešit nadcházející sezonu. Co se týká kádru, tak by samozřejmě potřeboval posílit. Kluci v Křinci jsou dobří, ale chtělo by to ještě doplnit zkušeností. Pár lidí jsem s klukama oslovil už ke konci sezony. Je to samozřejmě těžké, ale snažíme se s tím něco udělat. Ještě se uvidí, jak vše dopadne. Jinak si myslím, že by to i stávají kádr mohl zvládnout, ale jak říkám, je potřeba do mužstva zkušenost, protože to bude celkově o něčem jiném.

Určitě jste sledovali výkony vašich pronásledovatelů, především Hrubého Jeseníku a Milovic. Tyto týmy ale nakonec poztrácely hodně bodů a vám se otevřela cesta k postupu. Kdy jste měl ze soupeřů největší strach?

Letošní ročník okresního přeboru byl těžší než ten loňský. Soupeři jako Hrubý Jeseník a Milovice se netajili tím, že by také chtěli postoupit. Hlavně Jeseník si už před sezonou vybudoval na tuto soutěž nadstandardní mužstvo. Milovice tam je kvalita dlouhodobě. Když k tomu přidám ještě zkušené Krchleby a nejúspěšnější mužstvo jara z Přerova, tak ta sezona hlavně na jaře byla velice těžká. Když si ale vezmu, že jsme na jaře měli jednu dobu náskok dvanácti bodů, tak v takové konkurenci to byl dobrý úspěch. Samozřejmě nám i pomohlo, že se i soupeři nevyvarovali zbytečných ztrát jako my, což bylo pro konečný úspěch také důležité.

O co nebo o koho se mohl tým opřít ve chvílích, kdy se mu tolik nedařilo?

Samozřejmě logicky nastaly i chvíle, kdy se nám nedařilo. Pak nám nemalou měrou pomohli výborní diváci, kteří nás doprovázeli po celou sezonu doma i při venkovních zápasech. Jinak když to během soutěže nešlo, tak se ukázalo, jaká je v Křinci parta. I když to někdy nedopadlo podle našich představ, tak byla na klucích vidět ta touha to dokázat a posunout znova po čtyřiceti třech letech Křinec do krajské soutěže.

Jak bude vypadat vaše letní příprava a jak se těšíte na souboje ve vyšší soutěži?

Příprava začne 14. července a budeme klasicky pracovat hlavně na fyzické kondici. Jedeme v červenci na soustředění do Rokytnice nad Jizerou. Tam jezdíme už léta jak v zimě, tak i v létě. V Rokytnici budeme ještě ladit fyzičku ale i stmelovat partu (smích),což je samozřejmě důležité. Máme nějaké přátelské zápasy, ve kterých se musíme ještě na určité aspekty zaměřit. Jinak do nové soutěže se samozřejmě jak mužstvo, tak i všichni, co se točí kolem křineckého fotbalu a fandí mu, těší. Bude to celkově vše těžší, ale s tím je potřeba počítat. Budou to velice těžké zápasy a celkově soutěž bude náročná. S tím tam do toho jdeme. Je potřeba si to, pokud to půjde, užít a uvidíme, co nám sezona přinese. Křinec si to po těch letech kvalitní práce a celkově zasloužil.