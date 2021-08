Sadská – Třebestovice 7:1

„Byl to naprosto klasický přátelský zápas, hrálo se v úmorném vedru. Soupeře jsme jasně přehráli, víc není k zápasu co říkat. Stále je to jen příprava, rozhodovat budou až mistrovské zápasy. Navíc ani jedna strana nebyla kompletní,“ uvedl k utkání hrající trenér Sadské Milan Svoboda.

Branky Sadské: Hnízdo 2, Cempírek starší, Svoboda, Šátek, S. Baláš, Havlík. Poločas: 4:1.