Milovice - V milovické hale startuje ve středu 17. října od 19 hodin Milten liga malého fotbalu s názvem Superliga. Pro nový ročník 2018/2019 mají pořadatelé několik zásadních změn.

J-elita. Tento tým se stal posledním vítězem Milovické ligy malého fotbalu. Kdo se bude radovat z | Foto: Pořadatelé.

Tou asi nejvíce očekávanou změnou je rozdělení Superligy na první a druhou ligu. „Toto rozdělení jsme museli udělat, protože hodně zápasů vypadalo jako zápas Davida s Goliášem. Prostě chceme, aby protivníci byli na stejné či podobné úrovni a zápasy by tak měly mít větší náboj a říz,“ uvedl ke změnám jeden z pořadatelů Vojtěch Tangl.

Další změnou je, že v této sezoně se první čtyři nejúspěšnější týmy první ligy poperou o trofej mistra ligy ve Final Four. „Na tento večer byste si už teď měli zamlouvat místa k sezení, protože tento večer si jen tak nikdo nenechá ujít. Bude na vás čekat bohatá tombola, doprovodný program v podobě soutěží a spousty dalších překvapení. O přesném programu vás budeme ještě informovat,“ říká před startem soutěže Tangl.

K vidění bude to nejlepší z nejlepších v podání prvních čtyř týmů první ligy plus bohatý doprovodný program se zvýhodněnou cenou občerstvení.

Pro tento ročník jsou tři nové týmy – FC Meliss, Alpa Pro Team a TALPY. „Všem držíme palce, ať se jim daří,“ vzkazuje mužstvům pořadatel.

Hrací dny zůstávají stejné, tedy středa, čtvrtek a pátek. Změní se pouze čas, a to v pátek, kdy se bude začínat již v 18.30 a končit ve 21.30. V tento den se musí odehrát čtyři zápasy, protože se liga rozrostla o nové účastníky.

Na facebookových stránkách Milovická liga malého fotbalu a na stránkách www.mlmf.cz najdete všechny aktuální informace o novém ročníku. „Do tohoto ročníků sháníme partnery či sponzory, kteří nám pomůžou tuto soutěž posunout ještě o stupínek výše díky skvělým cenám, o které se může hrát. My jsme připraveni vám také pomoci s reklamou, která může být umístěna přímo ve sportovní hale, kterou navštíví přes dva tisíce sportovců měsíčně. Na oplátku toho můžeme nabídnout ještě daleko více, pro více informací nás kontaktujte. Teď už jen zbývá všem týmům popřát hodně sportovních úspěchů a hlavně bez zranění,“ dodal Vojtěch Tangl. (mal)