Podzimní část sezony, ve které jste stihli odehrát jen sedm utkání, vás zastihla ve výborné střelecké formě. Nastřílel jste třináct branek. To je skvělá bilance…

Dařilo se, pár šancí jsem ještě zahodil. Ale je to vizitka celého týmu, kdy mi kluci šance připravují a občas je to i o štěstí.

Co na vaši střeleckou produktivitu říkají spoluhráči?

Při více brankách v zápase si občas něco vyslechnu, ale čeká se, že jako útočník ty góly dám.

Po osmi kolech jste nejlepším střelcem soutěže. Sledoval jste počínání ostatních střelců?

Občas jsem se podíval, jak se daří jiným střelcům i v jiných skupinách.

V jednom zápase jste nasázel hattrick, v prvním utkání sezony dokonce pět gólů. Stálo vás to něco do hráčské kasy?

Nevedeme žádnou kasu, ale v hospodě to něco stálo (smích).

Naprázdno jste vyšel jen v jednom zápase. Proč jste v něm neskóroval?

Bylo to v Sánech, gól jsem dal regulérní, ale bohužel domácí pomezní byl jiného názoru a odmával ofsajd. Udělal ze sebe akorát blbce i před domácími, ale vyhrálo se, tak mě to ani tolik nemrzelo.

Vaše městecká rezerva je v tabulce na prvním místě. Bylo před sezonou jasným cílem postoupit o patro výš?

Trenér Zvěřina chce, abychom šli v příští sezoně hrát okres, máme od něj vypsanou určitou motivaci, jejímž cílem je postoupit.

Mužstvo vykazovalo výbornou střeleckou formu, nasázeli jste celkem dvaatřicet branek. To je pořádná ofenzivní síla…

Směrem dopředu máme na tuto soutěž docela sílu, velký rozdíl je v podobě Aleše Sabó, který ve středové řadě nemá konkurenci a dokáže nám připravovat šance a zklidnit hru. Občas jdou hrát kluci z širšího kádru áčka, kteří z nějakých důvodů do zápasu nenastoupili a to také pomůže. Ale vesměs je kádr pohromadě už dlouho, tak víme, co od sebe čekat.

Jen čtyři branky jste inkasovali. Kde se bere taková síla mužstva?

Jednak nás drželi brankáři, talentované mládí v podobě Patrika Šoufka, který by měl být budoucnost A týmu. A nestárnoucího veterána Romana Šádka, kterého drží při životě kromě dýchacích přístrojů i mladé ženy. A pak se na stopera vrátil Martin Hradečný z Kněžic, který vnesl do zadních řad klid a zkušenosti. Tomu víc než soupeři dělá starost jeho spoluhráč z obrané dvojice Martin Křovina, který si při zápase občas dělá, co chce, takže to s ním nemá úplně jednoduché (smích).

Nyní se amatérský fotbal nehraje jak trávíte volno vy? Udržujete se v kondici, nebo převažuje odpočinek?

Jsem spíše zápasový typ, volno využívám na čas s rodinou. Kondice je na tom špatně, ale zase na druhou stranu na tom nikdy nebyla moc dobře. Takže dostat se do toho nebude takový problém (smích).

Chybí vám hodně tréninky, zápasy a kolektiv?

Tréninky ani moc ne (smích), ale zápasy a kolektiv určitě. Člověk si potřebuje občas vyčistit hlavu.

Ladislav Krejčí

Bydliště: Městec Králové

Narozen: 17. září 1989

Zaměstnání: obchodní zástupce

Znamení: Panna

Záliby: fotbal, tenis, rodina

Oblíbené jídlo: cokoliv s dobrým masem

Oblíbené pití: točená Plzeň, dobrý rum

Oblíbený film: koukám na spíše na seriály

Oblíbená hudba: 80“ – 90“ hity