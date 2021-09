8. kolo: Zbuzany - Ml. Boleslav B 1:1 (33. Houha - 30. Stránský), Teplice B - Jablonec B 2:2 (23. a 46. Rezek - 45+1. Nykrín, 60. Diviš), Brozany - Bohemians B 1:0 (14. Krátký), Dukla Praha B - Liberec B 0:0, Živanice - Velvary 3:1 (32. a 75. Staněk, 49. Kopecký - 2. Ptáček), Zápy - Ústí n. O. 0:0, Pardubice B - Chlumec n. C. 3:1 (42. vl. Lukič, 53. Kurka, 90+2. Da Silva Ramos Junior - 8. Finěk), Přepeře - Hradec Králové B 0:4 (25. Firbacher, 29. a 42. Kejř, 47. Firbacher)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.