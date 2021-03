Podzimní část sezony, ve které jste stihli odehrát jen sedm utkání, vás zastihla ve výborné střelecké formě. Nastřílel jste osmnáct branek. To je skvělá bilance…

Tohle je zásluha celého dobře poskládaného týmu. Takže hlavní díky patří Liboru Šmejkalovi za jeho ne jedny nervy. Dokázal sehnal lidi do Bříství, když už to vypadalo, že si zde fotbal nezahraji.

Váš tým dal dohromady šestatřicet gólů. Takže vy sám jste nastřílel polovinu všech gólů. Co na to říkají spoluhráči?

Tato otázka patří spíše na mé spoluhráče.

Střelecky naprázdno jste vyšel jen jedinkrát. A to jen proto, že vaše utkání s Lipníkem bylo kontumováno ve prospěch vašeho týmu. Čím si vysvětlujete, že vám to tam tak padá?

Já se vždycky do šancí dostával, ale dost šancí jsem zahodil. Je to částečně štěstí a hlavně týmem, co se dobře poskládal a který se tu teď sehrává.

Po sedmi kolech jste nejlepším střelcem soutěže, o post lídra se dělíte s Jaromírem Martínkem z Hořátve. Sledoval jste počínání ostatních střelců?

Dříve jsem sledoval statistiky nejen své, ale i mých protihráčů a spoluhráčů. Teď jsem již ve věku, kde se snažím mladým klukům předat zkušenosti.

Ve třech zápasech jste nasázel hattrick. Stálo vás to něco do hráčské kasy?

Měl jsem sázku s naším hrajícím trenérem Jirkou Svatošem o počtu gólů za sezonu. Tak uvidíme, jestli nebude platit spíše on.

Právě s Hořátví se perete o post lídra tabulky. Bylo před sezonou vašim cílem postoupit o soutěž výš?

Tak to určitě ne. V Bříství se snažili sehnat fotbalisty, aby zde fotbal nezanikl a je vidět od kluků velká vůle i chuť ukázat, že na to mají a to nás všechny posouvá dopředu.

Prošel jste několik týmů. Kde se vám líbilo nejvíce a kde jste si zahrál nejlepší fotbal?

Všude, kde jsem hrál, mi to fotbalově něco dalo. V Nehvizdech a Milovicích jsem se naučil základy fotbalu, v Radonicích zázemí a tréninky na úrovni, v Pátku skvělé fanoušky a zde v Bříství jsem doma. Nejen na hřišti, ale i bydlištěm.

Nyní se amatérský fotbal nehraje. Jak trávíte volno vy? Udržujete se v kondici, nebo převažuje odpočinek?

Udržuji se v kondici prací, jinak to možné bohužel není a volno je strašně dlouhé.

Chybí vám hodně tréninky, zápasy a kolektiv?

Ano, samozřejmě, komu ne? Hraji fotbal bezmála pětatřicet let a tak velkou pauzu jsem nikdy neměl. To jsem si chtěl nadělit, až půjdu do fotbalového důchodu.

Karel Štefík

Bydliště: Bříství

Narozen: 28. prosince 1981

Zaměstnání: Penny market

Záliby: fotbal, rybaření, práce na domě

Oblíbené jídlo: Sushi

Oblíbené pití: pivo

Oblíbený film: Zelená míle

Oblíbená hudba: většinou rock