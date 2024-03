Fotbalový tým Městec Králové dominuje tabulce I.B třídy skupiny C s náskokem devíti bodů. Po úspěšném podzimu a stabilizaci kádru se blíží k postupu, zatímco soupeři se snaží udržet krok. Městec je hodně blizoučko postupu do vyšší soutěže, i když je odehraná jen polovina sezony. Má ale v čele tabulky luxusní náskok.

Fotbalistům Městce Králové se povedl podzim na jedničku s hvězdičkou. Vyhrál dvanáct utkání ze třinácti a jen jednou padl. A navíc se mu v zimě podařilo udržet kádr pohromadě. „Jsem strašně šťastný, že se mi s manažerem klubu Romanem Šádkem povedlo to, co jsme si předsevzali. Nikdo náš kádr neopustil a nikdo nepřišel,“ řekl trenér královéměsteckého týmu Jan Šmidrkal. „Tato parta lidí, která prolétla podzimní částí sezony, má dobrý charakter i fotbalové schopnosti, tak jsme do toho nechtěli výrazně sahat. Jedinou posilou bude nejspíš Vojta Drobný, který se pokusí restartovat kariéru, když po dvou letech zjistil, že mu fotbal a fotbalová kabina chybí,“ usmál se Šmidrkal.

Za lídrem jsou další čtyři okresní rivalové – Jíkev, Pátek, Semice, Vykáň. Tyto celky mohou být v klidu, mají relativně nahráno. A také některé nemusely nějak zásadně sahat do svých kádrů. „Vzhledem k žádným plánovaným odchodům směrem ven nejsme nuceni někoho za každou cenu přivést,“ řekl předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. Jeho klub přezimoval na druhém místě a má čtyřbodový náskok na třetí Pátek.

Mužstvo Pátku získalo dvacet tři bodů, v tabulce je třetí a má klid. Navíc má ve svém středu výborné střelce – Marek Ramšák dal v první polovině ročníku sedmnáct gólů, Martin Puk jen o tři méně. Tito dva borci zaujímají druhé a třetí místo v pořadí kanonýrů soutěže. Lepší byl už jen Pavel Pařízek z Jíkve. A Pátek nastřílel nejvíce gólů ze všech účastníků skupiny C – 48.

„Nově jsme přivedli Jiřího Faltyse ze Strak,“ uvedl během přípravy trenér týmu Tomáš Šercl. Dalším z nováčků je Štěpán Urban, který přišel z Poříčan. Ten dlouhou dobu kvůli zranění nehrál, nyní posílí třetí celek tabulky. Jako mládežník nastupoval tento Kolíňák v dresu pražské Sparty.

Semice jsou sice čtvrté, ale vedoucí týmu Miroslav Čepelka v klidu rozhodně není. „Bojím se, abychom se nepropadali tabulkou dolů, bude to hodně náročné jaro,“ má jasno Čepelka.

Jednu ztrátu, a to citelnou, kádr Semic zaznamenal. „Bohužel Rychtařík je po operaci kolene a do jarní části soutěže nezasáhne, což je určitě oslabení,“ přidal vedoucí semického mužstva. „Jinak u nás žádné změny nenastaly. Kamlach je v Rejšicích na tři zápasy a měl by se vrátit. Našim cílem je záchrana. Bodů zase tolik nemáme a dolů může jít i šest týmů. Takže to může být ještě hodně náročné,“ konstatoval Čepelka.

Vykáň nechce nic podcenit. Hlavně s ohledem na velký počet sestupujících. Ve Vykáni dokáží vždy vytvořit silný a konkurence schopný tým. Ještě nedávno zde působili třeba bratři Lukáš a David Jarolímové, v kádru je bývalý futsalový reprezentant Martin Dlouhý. A byli zde i další zajímaví plejeři. A teď jsou tu znovu ostřílení fotbalisté z vyšších soutěží. „Přišel k nám Václav Janoušek, je to útočník, kterého jsme získali Jíloviště. Dále jsme získali Pavla Vyhnala z Malešic, který by pro nás měl být velkou posilou. Prošel totiž i ligovými týmy,“ pochvaluje si Václav Bryndza, manažer Čechie Vykáň, pátého celku tabulky.

Vyhnal byl dlouho hráčem pražské Slavie, ve výčtu svých angažmá má třeba Bohemians 1905, Vlašim, Zlín, Vyšehrad, Teplice nebo Táborsko.

„A ještě přišel Patrik Růžek, toho jsme přivedli ze Záp a je to posila do obrany,“ uvedl manažer. Posledně jmenovaný kvůli svému zranění nemohl dále působit v třetiligovém celku. „A také se nám vrátil gólman Láska, který byl půl roku v Nehvizdech. Z kádru odešel jen Sakhulov, který se vrátil do pražských Spojů,“ doplnil pohyb v kádru Bryndza.

Jak vidno, Vykáň svůj tým pořádně okysličila. Hlavně proto, že se nechce strachovat o setrvání v soutěži. „Je to těžký ročník, takže cíl je stejný jako na začátku – udržet se v soutěži,“ podotkl manažer Čechie.

Velkou rybu ulovili funkcionáři fotbalového klubu Trnavan Rožďalovice, který je devátý. Do mužstva získali zkušeného fotbalistu Martina Škareckého, který by měl pomoci dostat mužstvo co nejrychleji do klidných vod soutěže. „Snažíme se vybudovat silný tým, který dokáže dosáhnout co nejlepších výsledků a udržet se na vrcholu této třídy,“ popsal předsezonní plány kouč Rožďalovic Oldřich Budka. „Je pro nás důležité, abychom měli vyvážený a silný tým, který bude konkurence schopný,“ podotkl Budka.

Trnavan opustil jediný borec. „Z našeho kádru odešel hráč Tu Hai Lin. Je to pro nás ztráta, ale přesto se díváme dopředu a hledáme nové možnosti a posily, které by nám pomohly dosáhnout našich cílů do konce sezony,“ přidal rožďalovický kormidelník.

V nadcházející jarní části sezony se budou pokoušet zvrátit nepříznivé výsledky fotbalisté Ostré. Ta bude bojovat o záchranu. K tomu má pomoci i nový kouč Ladislav Doseděl. „Hlavní změnu máme na pozici trenéra, kde jsme se dohodli s našim bývalým hráčem Láďou Dosedělem, s ním by nám měl pomoci na jaře jeho syn Ladislav Doseděl mladší. Dále přišel z Čelákovic Kratochvíl, a do přípravy se již po zranění zapojili Bílek s Manhartem. Pokračovat by u nás měl i Brynych ze Semic,“ řekl ke změnám v kádru člen výboru Sportovního sdružení Ostrá Josef Červinka.

Na odchodu z Ostré je Kadeřábek. „Jinak by měl kádr zůstat pohromadě,“ dodal Červinka.

Pokusit se o nemožné. To je motivace, přání a cíl fotbalistů Sadské. S pěti body je nejhorším týmem soutěže a krčí se na poslední příčce. Záchrana v krajské soutěži je skoro sci-fi, ale jak říká hrající trenér Milan Svoboda, stát se může všechno. K tomu mohou pomoci nové posily a také šest uzdravených hráčů. Kádr mužstva neopustil nikdo, naopak trenér hlásí příchody posil. „Vrátil se nám z hostování Vlasák a ze Sokolče Lukáš Svoboda,“ prozradil Svoboda, kterého ale těší především fakt, že se mu uzdravili borci, kteří na podzim ze sestavy vypadli kvůli zraněním. „Kvituji hlavně to, že se nám uzdravilo šest hráčů. Na podzim jsme měli sedm marodů, z toho tři museli na operaci. Dávali jsme to dohromady všelijak, teď už jsou snad všichni zdraví a připraveni,“ těší kouče sadského týmu.

Cíl je v rovině utopie. Ale přece… „Pokusit se o nemožné. Jsme si ale vědomi toho, že bude padat hodně týmů. Bylo by to krásné, stát se může všechno. Chceme dát tým dohromady do budoucna a skončit co nejvýše,“ řekl kouč Sadské.