Asi nejmenší proměnou prošla Bohemia Poděbrady, která jde do sezony téměř beze změny. „Jen naše legenda Jirka Voříšek zamířil do Křečkova. Je to jeho první přestup v životě,“ usmál se Tomáš Kubánek, kouč poděbradského mužstva. Hodně oslabil Polaban Nymburk, odkud odešly stálice sestavy Daněk, Herčík, Kotek a možný je i odchod Drobného. Navíc si to všichni namířili k okresní konkurenci ve stejné soutěži. Zajímavé bude sledovat také Slovan Poděbrady, který musel přivést hned několik fotbalistů. A jde o velmi zajímavá jména. Oslabením v záloze je pro Sokoleč odchod Nekvindy do Čáslavi, nováček z Městce Králové získal Martina Bejbla ze Slavie Praha, který tak bude nastupovat po boku svého bratra Ondřeje.