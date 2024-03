Ten vedl mužstvo na podzim jako trenér, ale ihned po skončení sezony řekl, že za sebe bude hledat náhradu. A to splnil. Podařilo se mu získat Jana Krause, který kopal první ligu a trénoval divizi a Českou fotbalovou ligu. Například Chlumec nad Cidlinou nebo Nový Bydžov.

Novým hráčem v kádru je dvaatřicetiletý Josef Hypius z FK Krásná Studánka. Staronovými členy kádru jsou pak Lukáš Jiráň a František Kafka. Z kolínské Sparty pokračují na Slovanu gólman Bína, Koutský i Zeman. „A ještě čekáme, zda z Kolína někdo nevypadne,“ podotkl Sekera, který by rád vylepšil současné desáté místo. „Do sezony jdeme s pokorou. Chceme hrát hezký fotbal a být černým koněm soutěže,“ dodal manažer Slovanu Poděbrady.

To městský rival Bohemia tolik změn nepotřeboval. Je nejlépe postaveným okresním týmem v tabulce, patří mu pátá pozice s dvaceti sedmi body. Má šest bodů ztrátu na první Úvaly. Ke kosmetickým změnám v kádru ale přece jen došlo. Po několika sezonách strávených v jiných oddílech se vrátil jednatřicetiletý odchovanec Roman Herzán, kterému se v přípravě střelecky dařilo. V týmu pokračuje i Lukáš Nykodým, který přišel v létě z Brandýsa. A je také odchovancem poděbradského klubu. Mužstvo upustil jen gólman Tůma. „Skončil z rodinných důvodů. Tímto mu za půlroční angažmá děkujeme a přejeme jen to nejlepší,“ uvedl k jedinému odchodu hrající trenér poděbradské Bohemie Tomáš Kubánek.

Ztráta Peterky je pro Sokoleč bolestná, Poříčany čeřily přestupové vody

Bohemia by mohla se šestibodovou ztrátou na lídra z Úval klidně pomýšlet na příčku nejvyšší. „Cíle pro nás zůstávají stejné jako před sezonou. Udržet domácí neporazitelnost, zapracovávat další odchovance do kádru. Dále vzhledem k tomu, jak máme sezonu rozehranou, by pro mě osobně bylo neúspěchem postavení mimo nejlepší pětici týmů v soutěži po skončení sezony. To všechno ale s tím předpokladem, že neustoupíme od toho, jak se chceme na hřišti prezentovat,“ popsal předsezonní plány kouč Kubánek.

Hned v prvním kole vyzve Bohemia na svém stadionu v derby Polaban Nymburk. „Víme, že první zápas je specifický, navíc ještě proti Polabanu, o čemž jsme se přesvědčili v prvním kole na podzim (výhra Polabanu 4:0). Očekáváme, že nám hráči Polabanu nedají příliš prostoru, ale jsme přesvědčeni, že fotbalová kvalita je jednoznačně na naší straně. Mým osobním přáním je Polaban ve dvojzápase porazit, což nebude s čtyřgólovým deficitem jednoduché,“ řekl před derby trenér Bohemie. „S velkou pravděpodobností se utkání odehraje na travnatém hřišti, které je ve vynikajícím stavu, ovšem po několikaměsíčním trénování na umělé trávě to pro nás po jednom tréninku bude velká změna. Každopádně se moc těšíme a doufáme, že přijde hodně lidí,“ dodal Tomáš Kubánek.

Jedenácté místo (19 bodů) by rozhodně rádi vylepšili na Polabanu Nymburk. Jenže tým kosí zranění, což vypíchl po generálce s Mnichovým Hradištěm (prohra 0:4) i trenér Ondřej Murárik. „Druhý poločas je obraz stavu, ve kterém se nacházíme, kolik máme zraněných a v jakém počtu od začátku přípravy trénujeme. Takže to lepíme, jak se dá,“ postěžoval si kouč Polabanu po posledním přípravném utkání.

Do Nymburka se vrátil Jarschel, který strávil půl sezony v Poříčanech, v Kovanic přišel útočník Andriichuk. Kádr nikdo neopustil. „Měli jsme rozjednané další tři hráče, ale nic nevyšlo,“ ulevil si Murárik.

Citelnou ztrátou je přerušení kariéry Matěje Novotného. „Zatím vůbec nezačal, nemá do fotbalu chuť,“ podotkl kouč.

Pro jeho tým bude pořádná prověrka hned úvodní jarní kolo, v němž hraje na půdě Bohemie Poděbrady. „Snad kluky nahecuje to, že je to derby,“ přeje si Murárik. A předvedou, co v nich je.“

Rožďalovice hlásí zvučnou posilu. Do kádru přišel zkušený Martin Škarecký

Každopádně by se kouč rád co nejdříve s týme vyšplhal v tabulce o nějakou tu příčku nahoru. „Máme hodně rozbitý kádr, takže to bude dřina. Teď je to těžké. Co nejdříve bychom se ale chtěli dostat do horní poloviny tabulky,“ přeje si na startu jara Ondřej Murárik.

Nejhůře je na tom Slovan Lysá nad Labem. Má sedm bodů a tabulku soutěže uzavírá. Jeho záchrana se zdá být utopií. Kouč ale ještě nic nevzdává. „Chceme se o záchranu pokusit. Dokud to není rozhodnuté, budeme se snažit. Nemáme ale krátkodobé cíle a kdybychom spadli, chceme dál dělat dobrou práci, jako je tomu nyní. Aby to mělo smysl pro klub i pro hráče,“ řekl před jarní částí sezony hrající trenér Lysé Ondřej Poborský.

K tomu mají pomoci i nové akvizice týmu. „Přišel Cabrnoch z Přerova a Šindler z Hostivaře,“ uvedl kouč Lysé. „A nikdo neodešel.“

Chybět ale bude zkušený gólman Václav Rathouský, který je z podzimu stále zraněný. „Zatím se nezapojil, zdravotně to nejde,“ hlesl Poborský.

Jeho družinu čeká hodně silný protivník na úvod, Lysá zajíždí do Úval, které jsou první. Třeba se Slovanu podaří překvapit a třeba dobře naladil svoji formu na herním soustředí, na kterém byl minulý týden. „Byli jsme na čtyři dny. Čtyři tréninkové jednotky jsme měli na umělé trávě, pak jsme střídali výběhy a posilovnu. Soustředění splnilo účel, udělali jsme, co jsme chtěli,“ dodal kouč Lysé Ondřej Poborský.

Jarní program začne okresním derby, které se hraje na stadionu Bohemie Poděbrady, kde se v sobotu od 14.30 hodin představí Polaban Nymburk. Slovan Poděbrady odehraje první utkání už dopoledne, od 10.15 hodin ukáže svou formu na půdě Staré Boleslavi. Slovan Lysá nad Labem zahájí sezonu v neděli, od 14.30 nastoupí na půdě Úval, lídra tabulky.