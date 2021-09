Mužstva v krajské I. A třídě mají za sebou šest utkání.A Ramšák už nastřílel dvanáct branek. Třeba čtyři do sítě Jesenice při sokolečské kanonádě 10:2 nebo naposledy stejný počet Mělníku.

„Zadařilo se, vládne u nás střelecká pohoda,“ směje se pětadvacetiletý kanonýr, který začínal s fotbalem ve Velimi, kde dostával šance už v šestnácti letech mezi dospělými.

Sokoleč válcovalav přípravě jednoho soupeře za druhým, častokrát střílela branky o sto šest. Jenže v sezoně už dvakrát prohrála a tak trochu se střelecky trápila. „Začátek jsme neměli dobrý, tolik nám to nešlo. Mysleli jsme si, že to půjde samo. Měli jsme nůž na krku, ale vyříkali jsme si to a už je to dobré,“ vypráví Ramšák.

V posledních třech kolech jeho tým nastřílel šestnáct gólů – Čelákovicím, Jesenici a Mělníku. A právě milovník rajské omáčky, piva a Harryho Potera v tom měl prsty. Dohromady si v těchto utkáních připsal jedenáct zásahů na pažbu. „Daří se mi a cítím se v pohodě. Teď mi to tam padá, dřív to tak nebylo. A to jsem ještě tak na pět nebo šest gólů přihrál,“ přidal fotbalista, který nejraději vzpomíná na své působení v Poříčanech, kde s týmem postoupil do divize. A v posledním utkání sezony dal tehdy rovněž čtyři góly. „Myslím, že jsem to slavil ještě měsíc po tom,“ culí se při vzpomínce na úspěšné období Marek Ramšák, který ale nemyslí jen na sebe. „Je u nás dost hráčů, kteří střílí góly. Jsem rád, že to tam padá všem,“ dodal kanonýr.