Podzim budu hodnotit určitě jako nepovedený s ohledem na projev v posledních pěti kolech, které bohužel nevypovídají o možnostech našeho mužstva.

Z posledních pěti kol jste čtyřikrát prohráli. Co se s týmem stalo?

Tým měl bohužel velice špatnou psychiku, kterou se mi nepovedlo zvednout a proto to beru i na sebe, jelikož jsem součástí týmu. Dlouho jsem takovou deku nezažil.

Mohla na tým negativně zapůsobit domácí porážka v městském derby s Bohemií?

Porážka nás bohužel skutečně ovlivnila. Ale máme v našem týmu zkušené borce a ti musí prapor zvednout, což se bohužel nestalo.

Během sezony jste se potýkali s velkým množstvím absencí, vy jste byl často v tomto ohledu dost kritický. Jak toto vnímáte s odstupem času?

Vnímám to stále stejně a spoustu absencí způsobil špatný přístup našich kluků, v kabině bylo bohužel bezvládí. Ale to by se v zimní pauze mělo změnit.

Před sezonou a během ní přišlo dost nových hráčů. Jak se posily osvědčily?

Bude to chtít určitě ještě čas na sehrání, mladí hráči jsou velice perspektivní a pokud vydrží, tak pomyslnou štafetu mohou převzít. Nespokojený jsem pouze s jedním hráčem a jeho tréninkovou morálkou. Jmenovat ale nebudu, určitě bude vědět.

Také jste ale přišli třeba o Kafku nebo zkušeného Havrdu. Byly tyto ztráty citelné?

U Kafky to bylo velice nešťastné po výborném zápase v Psárech a s Jardou Havrdou to bylo domluvené kvůli většímu vytížení. A takový hráč nám na konci podzimu chyběl, protože je psychicky odolnější než mladší hráči. Jinak oba hráči našemu týmu citelně chyběli.

S vizitkou výborného kanonýra přišel Vratislav Kořínek a nasázel patnáct gólů. Byl hlavním tahounem ofenzivy?

Naše ofenziva bohužel nebyla taková, jakou jsem si představoval. Za patnáct gólů Vráťu samozřejmě chválím, ale nevytvoříme mu servis, aby naplno ukázal, co umí. A i on se nevyhnul výkonnostnímu propadu, který postihl celý tým v závěru podzimu.

Vy jste mluvil o tom, že jste na pozici trenéra dočasně a že za sebe budete hledat náhradu. Kdo tedy povede mužstvo v jarních odvetách. Budete to vy nebo už jste sehnal kouče?

V současné době jsem v kontaktu se dvěma trenéry a hledáme společnou řeč. Oba jsou zkušení po angažmá v divizi nebo ČFL. Určitě bych se rád přesunul do kabiny a byl ještě s mužstvem.

A co hráčské změny? Ty nastanou?

Hráčské změny nastanou jistě. Očekávám tři až čtyři hráče a na konci jara možný návrat Tomáše Kanavala po zranění.

KANONÝŘI I.A TŘÍDY – SKUPINY B

16 – Tochukwu Mbah (Horky)

15 – Vratislav Kořínek (Slovan Poděbrady)

13 – Jan Boček (Dolní Bousov), Jakub Pokorný (Pšovka Mělník), Radek Tomíček (Dolní Bousov)

12 – Daniel Krulich (Stará Boleslav)

10 – Jakub Vančura (Hlízov)

9 – Matěj Novák (Bohemia Poděbrady), Adam Milner (Horky), Ondřej Martínek (Bohemia Poděbrady), Lukáš Kalous (Psáry)

8 – Jan Vacík (Polaban Nymburk)

6 – Filip Sladkovský (Polaban Nymburk), Jan Ryšánek (Lysá nad Labem)

5 – Lukáš Nykodým (Bohemia Poděbrady), František Kafka (Slovan Poděbrady)