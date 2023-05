/FOTOGALERIE/ Dramatickou bitvou Nymburka a Kutné Hory vrcholil letošní ročník krajského finále meziokresního klání fotbalistů do 12 let. Turnaj pořádaný Středočeským fotbalovým svazem vyhráli nakonec Nymburáci a za týden si zahraji semifinálový turnaj, a to přímo v ráji. Přesněji řečeno v tom Českém – v Turnově.

Finálový turnaj SKFS U12 se hrál ve Střešovicích a vyhlášení se zúčastnili i Sparťané Martin Vitík, Patrik Vydra a Daniel Zítka. Vítězný OFS Nymburk | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Po bitvách v okresních kolech vykrystalizovala silná finálová čtyřka OFS Nymburk, Praha-východ, Kutná Hora a Kladno. Jedině Kladenští malinko bodově odpadli, ale třeba vítězný Nymburk s nimi zachraňoval remízu. Zbylé týmy měly šanci na konečný triumf do posledního kola, v němž Praze-východ stačila jasná výhra nad Kladnem jen na stříbro.

Na vedlejší půlce stadionu SK Střešovice 1911 totiž Nymburk perfektně zvládl skvělý duel s nakonec třetí Kutnou Horou a mohl začít slavit.

„Bylo to dramatické do posledních zápasů a já jsem spokojen. Úroveň turnaje byla velmi slušná a byl jsem mile překvapen. Řekl bych, že byla možná i o trochu lepší než loni,“ hodnotil klání šéf komise mládeže SKFS Milan Kormaník a vyzdvihl některé individuální výkony.

Mezi nimi vynikli nejlepší brankář Alen Čumurija z OFS Nymburk (jinak FK Bohemia Poděbrady), nejlepší hráč Matěj Šálený z OFS Kutná Hora (jinak Sparta Kutná Hora) a nejlepších střelců se srovnalo víc, a tak pořadatelé vyhlásili toho nejmladšího - Vojtěcha Zdvihala z OFS Praha východ (Odolena Voda).

Finálový turnaj určený pouze hráčům, kteří nehrají žákovské ligové soutěže, poctili návštěvou i hvězdičky slavné Sparty Martin Vitík a Patrik Vydra. Výrazné české talenty, které mají velkou šanci na historický návrat titulu na Letnou a pak si mohou zahrát i na Euru do 21 let, dorazily na slavnostní vyhlášení s někdejším gólmanem Anderlechtu Brusel Danielem Zítkou.

„Tenhle turnaj oba kluci před časem vyhráli v dresu OFS Beroun. Je to důkaz a motivaci pro dnešní děti. že i z menších klubů můžete dojít do těch velkých,“ řekl Milan Kormaník, který právě kvůli někdejšímu úspěchu Vitíka s Vydrou na vyhlášení do Střešovic pozval.

„Pamatuji si, že ceny nám tam předávali Láďa Krejčí starší a Pavel Vrba, se kterými jsem se pak setkal ve Spartě. Tím je to okořeněné,“ usmíval se odchovanec Králova Dvora Martin Vitík, a původem Plzeňák přestěhovaný do Berouna Patrik Vydra dodal: „Byly to krásné časy, užívali jsme si to. Dneska jsem rád za tyhle mladé kluky, že fotbal baví i je a přeju jim, aby to někam dotáhli.“

Oba borci se ochotně vyfotili s řadou mladých talentů, podepsali jim fotky i dresy a bylo vidět, že jsou dobře naloženi. Koneckonců Sparta zažívá po letech slastné období a po triumfu nad Slavií je k titulu mistra hodně blízko. „Je to krásný pocit, přál bych to každému zažít. Ale ještě není konec, potřebujeme čtyři body k jistotě, takže jsme pořád soustředění a věříme, že to zvládneme,“ hlásil Patrik Vydra a ostražitý zůstal rovněž Martin Vitík: „Za mě byla výhra se Slavií jen jedním z kroků a ještě nám nějaké zbývají udělat. Hlavně získat minimálně čtyři body a to je pro nás obrovská výzva!

Jednou mohou tituly sbírat i kluci a dívky, kteří bojovali v úterý ve střešovickém areálu. Ještě jim k tomu zbývá moc a moc práce. „Ať makají, ale také se fotbalem baví, protože ne vždycky je to jednoduché a přijdou i problémy. Kdo je překoná, vyhraje,“ shodli se na závěr Martin Vitík s Patrikem Vydrou.