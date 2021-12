„Samozřejmě mu to přeji. Vzhledem k tomu, jak se na podzim gólově prosazoval u nás i v Evropě, to byla jen otázka času. Doufám, že mu střelecký apetit vydrží i nadále,“ okomentoval pro Deník velký přestup svého dávného svěřence Patrik Zeidler.

Dnes trenér mladších žáků Dukly Praha měl Tomáše v neratovickém klubu pod palcem hned dvakrát – vždy zhruba na půl roku. „Prvně přišel z Libiše do přípravky, v Neratovicích byl v té době velmi zajímavý tým, odehráli jsme spoustu halových turnajů a myslím, že z každého si Tomáš odvezl trofej pro nejlepšího střelce nebo hráče. Pak hned zamířil do Sparty,“ vybavil si zkušený mládežnický kouč.

Podruhé se oba potkali ve starších žácích poté, co se Tomáš ze zkušené v hlavním městě vrátil. „Byl dominantním hráčem už od malička, neuvěřitelně nebezpečný a efektivní v šestnáctce a atleticky skvěle vybavený. Na jeho rozvoji měl velký podíl jeho otec, který se mu velmi věnoval,“ charakterizuje Zeidler talentovaného kanonýra na základě vlastních zkušeností. Ty pochopitelně zahrnují i slabší stránky hráče. Dost možná právě kvůli nim od raného věku až nezvykle často pendloval kluby.

„Složitá byla práce s jeho hlavou, ale na druhou stranu to může být ten faktor X, který ho odliší od ostatních hráčů. Když to přeženu, podívejte se na Ibrahimoviče - patří mezi nejvylučovanější hráče poslední dekády, má obrovské ego, je to velká individualita, ale může mu to někdo vyčítat? Byl snad v mládí jiný?“ našel Patrik Zeidler zajímavý příměr.

Podle toho, jak se Tomášovi začalo střelecky dařit v posledních sezonách, podle Zeidlera není pochyb o tom, že mu prospělo krátké hostování v italském Empoli. „Myslím, že po lidské stránce mu tato epizoda pomohla, osamostatnil se, poznal, o čem je život,“ uvažuje.

Přestup z Jablonce do některého z věhlasnějších klubů byl prý na spadnutí. Ač se severočeskému týmu na podzim v lize nebývale nedařilo, Čvančara o sobě dokázal dávat gólově vědět doma i v Evropě. „Překvapením jeho přestup není, otázkou, myslím, bylo jen, kdy a kam,“ souhlasí Zeidler. A má Čvančara na to, aby se prosadil i ve Spartě? „Záleží, kolik prostoru dostane. Pokud bude mít minutáž, tak věřím, že góly dávat bude.“