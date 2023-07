Dva okresní celky hrající krajské soutěže, které od sebe dělí pouhé čtyři kilometry, sehráli přípravné utkání. Domácí fotbalisté Slovanu Lysá nad Labem (I.A třída) v něm porazili sousední Ostrou (I.B třída) tříbrankovým rozdílem. Hosté sice jako první skórovali z pokutového kopu, pak ale stříleli branky pouze borci Lysé.

Z přípravného fotbalového utkání Poříčany - Lysá n. L. (1:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Lysá – Ostrá 4:1

„Začali jsme špatně, brzy jsme udělali chybu a soupeř z protiútoku dostal šanci zahrávat pokutový kop. Čtvrt hodiny jsme se po hřišti motali, pak jsme se srovnali a postupem času jsme se dostávali do více šancí. Vyrovnali jsme gólem Ryšánka, jehož trestný kop ze strany skončil v šibenici, ale byl to gól náhodný. Ve druhém poločase jsme soupeře herně převyšovali, výborně jsme kombinovali. Třetí gól jsme dávali do prázdné brány, čtvrtý z dálky. Soupeř měl také nějaké šance, ale s proměňováním jsme na tom byli lépe,“ vyprávěl po utkání nový trenér lyského Slovanu Tibor Mičinec, který se do Lysé vrátil po několika letech. „I bez opor jsme odehráli slušné utkání a já jsem spokojený,“ dodal bývalý ligový fotbalista a v minulé sezoně také kouč nedalekých Milovic.

„Vstup do zápasu jsme měli dobrý, postupem času se ale naše aktivita vytrácela. Na obou stranách bylo hodně zahozených šancí. Ve druhé půli už byla Lysá produktivní, my ne,“ podotkl k utkání trenér Ostré Josef Pavliš.

Branky: Ryšánek 2, Hanke, T. Kříž – Wolf (z PK). Poločas: 1:1.

Lysá: Rathouský – Müller, Šlingr, Schneiberg, J. Kříž, Čonka, Poborský, Krušinský, Hanke, T. Kříž, Ryšánek, střídali Hodboď, Růžička.

Ostrá: Volejník - Kukla, Hradecký M., Štejnar, Kadeřábek, Novák, Birkuš, Dozorec, Chramosta, Bíma, Wolf, střídali Tuan Le, Kiselovič, Řehák.