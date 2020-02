Oba poločasy skončily shodně 3:1 pro tým Ostré. Ta byla nebezpečnější, i když domácí také velice často vystrkovali růžky.

„Teď už máme sedm zraněných a skoro všechny ze základní sestavy,“ litoval těsně po zápase trenér fotbalistů poděbradské Bohemie Ladislav Bobek. „Chvílemi to bylo z naší strany dobré, zejména v prvním poločase snesla naše hra měřítko. Důležité ale bude, abychom se dali všichni dohromady, to bude úkol číslo jedna,“ má jasno šéf poděbradské lavičky. „První poločas byl hodně dobrý a je tedy škoda, že jsme nehráli v sestavě, v jaké jsme chtěli nastoupit. Jenže zdravotní důvody nám to nedovolily,“ dodal kouč Ladislav Bobek.

„V prvních dvaceti minutách jsme nehráli dobře. Byli jsme nepřesní, ukvapení a do defenzivy to také nebylo v pořádku. Poté jsme se však výrazně zlepšili a soupeře až do konce utkání přehrávali,“ hodnotil vítězné utkání trenér divizního celku Ostré Pavel Jícha. „Klukům jsem říkal, že tento zápas vnímám jako generálku na Polaban Nymburk (první jarní kolo divize). Tudíž mě těší, že jsme ho zvládli vítězně a i herně, kromě těch úvodních dvaceti minut,“ uvedl Jícha.

V generálce hrají Poděbrady v sobotu s pražským Újezdem, divizní mužstvo Ostré prověří třetiligová Admira Praha.

Boh. Poděbrady – Ostrá 2:6

Branky: Voříšek, Novák – Horák 3, Kocourek, Řezníček, Hošťálek. Poločas: 1:3.



Bohemia Poděbrady: Kafka – Voříšek, Suchánek, Sirový , Hněvsa – Šusta, Bora, Kubánek, Novák – Nepovím, Křelina, střídali Soukup, Zima, Havránek, Kubík, Bobek.



Sportovní sdružení Ostrá: Dědek, Binder – Hudec, Urbánek, Moudrý, Hošťálek, Jackl, Bodlák, Smetana, Vobořil, Knobloch, Kocourek, Řezníček, Fingerhut, Horák.