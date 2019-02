Nymburk – V dlouhodobé části oblíbené soutěže Tipliga získal VÁCLAV SOSNOVSKÝ osmdesát tři bodů a díky tomu vyhrál.

VÍTĚZ TIPLIGY Václav Sosnovský z Bříství | Foto: Foto: Deník

Stal jste se vítězem dlouhodobé soutěže. Co na to říkáte?

Určitě je to příjemný pocit vyhrát. Pro mě je důležité, že jsem skončil před mojí manželkou.

Považujete se tedy za fotbalového odborníka?

V Česku je každý fanoušek fotbalu trenér a odborník (smích), takže se můžu také považovat za menšího odborníčka.

Tipujete raději zápasy vyšších soutěží nebo těch nejnižších?

Myslím, že zápasy vyšších soutěží se mi tipovaly lépe. Zápasy nižších soutěží byly hodně těžké na tipování. Tam jsem dával hodně na to, jak si týmy stály v tabulce.

Byl nějaký tým, který se vám vyloženě nedařilo tipovat?

Pokud si dobře vzpomínám, tak se nedařilo tipovat Loučeň a Křečkov.

Kdy jste začal věřit tomu, že celou soutěž vyhrajete?

Asi tak dvě kola před koncem. Měl jsem náskok a říkal jsem si, že je třeba tipnout alespoň pět utkání.

V soutěži hraje také vaše manželka. Probíhá doma nějaké soupeření?

To je jasné. Manželka je hráčkou DFK Mnichovo Hradiště a podařilo se jim vyhrát divizi a postoupit do druhé ligy. Nasázela jednadvacet branek, tak si myslí, že fotbalu rozumí (smích). Poražený kola vždy musel celý týden například luxovat, vytírat nebo žehlit. Naštěstí jsem těch kol moc neprohrál (smích).

Vy jste byl v čele dlouho před koncem soutěže a za vámi se na druhé a třetí pozici vystřídalo několik hráčů. Bál jste se některého z nich?

Pořád se mi dařilo udržovat náskok kolem deseti bodů a vyloženě jsem se nikoho nebál. Několika hráčům se povedlo trefit všechna utkání kola a za to mají můj obdiv.

Sázíte při tipování na vlastní instinkt nebo sledujete hodně tabulky jednotlivých soutěží?

Někdy na instinkt, ale většinou jsem sledoval tabulky a formu týmů za poslední kola.

Jako první cenu jste dostal sud piva. Pro jednoho je to celkem hodně. Jak cenou naložíte?

No tak to budeme muset s manželkou něco vymyslet. Vypadá to na nějakou grilovačku s kamarády.

Myslíte si, že je ve vašich silách vítězství obhájit nebo je výhra spíše dílem náhody?

To, že bych vítězství obhájil, je hodně nepravděpodobné. Určitě v tom hrála velkou roli náhoda. Moc se mi vaše soutěž líbí.