Sokoleč – Velim 2:0

„Pro nás důležité srovnání se soupeřem, který hraje nejvyšší krajskou soutěž. Tentokrát mám jen slova chvály, od začátku jsme byli více ve hře a po ztrátě byla vidět obrovská chuť hráčů získat balon. Dařilo se nám po křídlech kde krajní záložních a dokonce i beci dokázali po kvalitní kombinaci posílat centry do vápna,“ radoval po utkání trenér vítězného celku Robert Jirák. „Všichni kluci si sáhli na dno, vzadu hrál výborný Fink a v záloze Javorek. Byla vidět obrovská vůle po vítězství. Teď to jen potvrdit příští týden v Čelákovicích,“ uvedl po utkání kouč Sokolče.

„Byl to náš nejhorší výkon v přípravě. Vůbec si to nedokážu vysvětlit. Sokoleč vyhrála zaslouženě,“ uvedl trenér Velimi Zdeněk Šmejkal. „Za stavu 1:0 mohl vyrovnat Kopáček, ale v jasné pozice nedal a trefil tyč. Ještě v závěru jsme mohli vstřelit gól, ale také jsme neuspěli. To byly asi jediné dvě šance, které jsme měli. Naopak domácí kromě dvou branek měli další tři šance. Nás podržel brankář Drápela. To je také jediný hráč, kterého můžu pochválit,“ podotkl Šmejkal.

„Musím říct, že mě Sokoleč překvapila, jak byla konsolidovaná. Její hráči hráli výborně, byli dobří na balonu. Naopak my hráli pomalu. Všude jsme byli druzí, nedostupovali hráče, nedohrávali souboje. Kdyby zápas skončil 6:1, nikdo by se nemohl divit. Takový byl rozdíl ve hře. Jenom doufám, že podobný výkon nezopakujeme v mistrovském zápase,“ podotkl Zdeněk Šmejkal.

Branky: Kučera, Hruška. Poločas: 1:0.

SK Sokoleč: Shodotko – Hlavatý, Fink, Šťastný, Svoboda – Hruška, Kozel, Skokan, Javorek – Ramčák, Kučera, střídal Čáp.