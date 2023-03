„Konečně taky výhra, už jsme to potřebovali,“ ulevil si po utkání trenér sokolečského mužstva Jan Hlavatý. „Ale naše vítězství se nerodilo vůbec lehce. Náš soupeř z Čáslavi hrál výborný fotbal. Je vidět jak dobře tam pracují,“ chválil protivníka kouč vítězného celku. „Hrál se rychlý fotbal pěkně od podlahy, plný ostrých osobních soubojů. Dobrá generálka, protože víme, že přesně toto nás čeká v sezoně,“ pochvaloval si poslední přípravný zápas před startem jarní části sezony Hlavatý.

Radost z výhry mu ale pokazilo odstoupení Kozla z utkání. „Jediná kaňka je zranění Tomáše Kozla. Doufám, že to nebude nic vážného,“ dodal trenér Sokolče.

Poříčany lákají zkušeného Davida Fikejze. Stále o kamaráda stojí

„Na utkání jsme jako juniorka měli k dispozici sedm hráčů z kádru áčka včetně brankáře, kteří se vracejí po různých zraněních a absencích a potřebují hrát. Jako juniorka bychom to tentokrát vzhledem k nemocem a zraněním vůbec nedali dohromady, na lavičce jsme měli na střídání jednoho hráče,“ řekl po zápase trenér čáslavské rezervy Vratislav Junek. „Proti Sokolči jsme tím pádem nastoupili slušně posilněni a bylo to znát. Sokoleč hrála dobře, jejich tým neznám, nikdy jsem je neviděl, ale mohu říct, že mají šikovné a evidentně zkušené hráče. Hra byla docela rychlá až hektická a občas nám dělalo problém dostoupit hráče. Co říct, hra byla podle mě vyrovnaná s mnoha góly i šancemi, dvakrát jsme vedli. Dát tři góly není vůbec špatné, ale dostat pět gólů, z toho za mě minimálně dva úplně hloupě, to dobré není. Mach a Robin Vocel uprostřed byli velmi aktivní a bez nich bychom asi vyrovnanou hru hrát nemohli, střídavě se nám dařilo dobře držet balon, ale vytvořit z toho šanci a překonat soupeře bylo těžké. Na hrotu hrál zase velmi dobře Vilím, na to že tam neměl moc balonů, tak za mě opět docela řádil. Udělal penaltu, vedli jsme, dal druhý gól, potom tyč, a ve druhém poločase nahrál na třetí gól. Teď ho fotbal evidentně baví. Bohužel to nestačilo, tak snad se poučíme a doufám, že nebudeme dostávat hloupé góly a nebudeme prohrávat,“ věří Junek.

Branky: Snop 2, Javorek, Hlaváč, Skokan – Dudla (z PK), Vilím, Vocel. Poločas 3:2.

Sokoleč: Taar – L. Svoboda, Skokan, Trumpus, R. Hruška – Javorek, T. Svoboda, Kozel, Hlaváč – Snop, Provazník, střídali Čáp, Fink.

Čáslav B: Vyhnánek - Marek, Špičák, Lebduška - Tuzar, Dastych, Mach, Gonda (35. Novák) - Dudla, Vocel – Vilím.