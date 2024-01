Jak už bylo uvedeno, sokolečští fotbalisté vykročí do přípravy 19. ledna. Chystat se budou v domácích podmínkách, využívat budou rovněž umělou trávu v sousední Velimi. „Trénovat budeme třikrát týdně. K tomu pak přibudou přípravné zápasy, kterých máme v plánu pět,“ uvedl kouč sokolečského týmu Jan Hlavatý.

Tomu dělá vrásky velký zájem divizní Čáslavi o urostlého útočníka Matěje Peterku. A pomalu se smiřuje s tím, že o něj přijde. „Zatím sice nikdo neodešel, ale některé kluby krouží okolo Peterky. A to dost intenzivně. Hlavně zájem Čáslavi je hodně velký. Je možné, že o něj přijdeme,“ přiznal Hlavatý. „Pro Matěje by to znamenalo zahrát si vyšší soutěž, což bych mu přál,“ řekl kouč.

Ten spolu se svými kolegy z vedení klubu láká do kádru jiné hráče, žádné jméno ale neprozradil. „Zatím není nic konkrétního. Jsme v kontaktu se dvěma, třemi hráči z vyšších soutěží. Uvidíme, zda se chytnou ve svých klubech, nebo dají přednost Sokolči,“ podotkl Hlavatý.

Kádr Sokolče také zatím nikdo neopustil.

Anketa Deníku: Je trenér Hašek správná volba pro nároďák? A co tři hříšníci?

Pět soupeřů v přípravě splňuje požadavky trenéra. „Všech pět soupeřů hraje krajský přebor. Buď je to z Východočeského kraje nebo z Prahy. Výběr týmů splňuje naše očekávání,“ uvedl lodivod šestého týmu tabulky nejvyšší krajské soutěže.

Jeho tým se loni zúčastnil soustředění, to se letos konat nebude. „Tento rok jsme soustředění vypustili. Budeme se plně připravovat v domácích podmínkách,“ hlesl Hlavatý, jehož tým po skončení podzimu už netrénoval. On i hráči tak mohli nabrat nové síly na jaro. „V době volna si plnými doušky užívám rodinu. Což mi hodně chybí během sezony a trochu se to ve mně pere. Ale nějaké síly jsem zase nabral, i když je pak pro mě náročné všechno skloubit,“ dodal Jan Hlavatý.

Sokoleč nasbírala v první polovině probíhajícího ročníku dvacet šest bodů, což ji řadí mezi nejlepší celky soutěže. Je sice „až“ šestá, ale na druhé Tuchlovice ztrácí stejně jako okresní rival z Poříčan pouhé dva body. První polovina tabulky je nesmírně vyrovnaná, deváté Sedlčany ztrácí na druhý flek jen sedm bodů. Odskočený je jen suverénní lídr z Milína, který má na kontě čtyřicet bodů.

Přípravné zápasy