„Chybělo nám pět lidí, kádr máme úzký. Pomohli nám bratři Pukové a Sedláček, za to jim patří velký dík. Dopadlo to ještě docela dobře,“ ulevil si trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal. „Pro kluky to byl takový lepší trénink. Utkání bylo celkem vyrovnané, my jsme měli asi tři obrovské šance, na ty jsme možná vyhráli. Soupeř byl zase lepší na balonu,“ zhodnotil utkání poříčanský kormidelník.

„Poprvé jsme se sešli v kompletním složení, nikdo nechyběl a mohli jsme možnost mužstvo poskládat podle představ. Pak bych chtěl poděkovat soupeři, že vůbec k utkání nastoupil, protože měl velké problémy složit mužstvo. Za to mu patří velký dík. Zdaleka to ale nebyl divizní tým a toho jsem si vědom. V prvním poločase se hrálo mezi šestnáctkami, nic extra. My jsme měli možnost penalty, ale Šťastný ji nedal, gólman mu ji chytil. Po změně stran jsme měli dvacet minut mírně navrch, měli jsme asi tři šance a dvě jsme přetavili v branky. Poříčany po rohu ke konci snížily. Za mě to byla dobrá prověrka,“ těšilo sokolečského kouče Jana Hlavatého.

Branky: O. Puk - Snop, Křivánek. Poločas: 0:0.

SK Poříčany: Malík – Makovský, Sedláček, Houžvička, Kutina – Urban, Janda, Stárek, O. Puk, Bím – Petr, střídal J. Puk.

SK Sokoleč: Shokodko – Dymeš, Šťastný, Skokan, Trumpus – L. Svoboda, T. Svoboda, L. Hruška, R. Hruška – Javorek, Kozel, střídali Křivánek, Snop, Provazník, Nágl, Štok.