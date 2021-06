Č. Brod B – Slovan Pdy 2:2, na penalty 2:3

„Na to, že jsme hráli teprve druhý zápas, byl z naší strany první poločas výborný. Hlavně prvních třicet minut. Na konci tohoto období jsme dali první branku a pak jsme zahodili čtyři obrovské příležitosti. Ve druhém poločase jsme prostřídali, soupeř hru vyrovnal a skóre také. Pak dal nádhernou branku Říha a znovu jsme vedli. Pět minut před koncem hosté vyrovnali. Udělali jsme chyby a proto je remíza asi zasloužená,“ hodnotil utkání hrající trenér českobrodské rezervy Jindřich Stejskal.

„Soupeř byl velice dobrý, ještě lepší než minulý týden. Byl hodně technický, ve svém středu měli asi tři hráče divizního áčka a to bylo znát. V první půli jsme se trápili s rozehrávkou, zkoušeli jsme nového útočníka, navíc jsme hráli bez stopera. Nemáme tolik hráčů, abychom všechny nahradili, museli jsme tak proházet posty. Nakonec z toho byla remíza. V první půli jsme byli hrozní, mohli jsme dostat čtyři góly, soupeř měl čtyři čisté gólovky. V půlce jsme se zvedli, vypadalo to už jinak a soupeři jsme se vyrovnali,“ uvedl kouč Slovanu Poděbrady Libor Pala.

Útočníkem, kterého Slovan zkoušel, je Jan Rychlík, který hrál za Plaňany na Kolínsku nebo Opočnici na Nymbursku.

Branky: Sedláček, Říha – Nikulin, Pacovský. Poločas: 1:0.

Sokoleč – Velim 3:2

„Za mě to bylo velice dobré utkání, byl to fakt pěkný zápas, za což děkuji i soupeři,“ pochvaloval si nový trenér Sokolče Jan Hlavatý. „Bylo to hodně vyrovnané utkání. Poločas byl nerozhodný a my jsme v půlce provedli asi tři změny a pozměnili jsme i rozestavení. Pak se nám podařilo rozhodnout, když se podruhé trefil Ramšák. V prvním poločase jsme hráli převážně na půlce soupeře, Velim jsme tlačili. Druhý poločas byl vyrovnaný. Na konci jsme mohli přidat ještě čtvrtý gól, ale Provazník sám před gólmanem Svobodou selhal. Na závěr bych chtěl vyzdvihnout výkon Tomáše Svobody a Trumpuse, hráli perfektně,“ dodal Hlavatý.

„Zase to bylo z naší strany pro hráče širšího kádru a pro mladé kluky, kteří vyšli z dorostu. Někteří ukázali svoji kvalitu více, někteří méně. Utkání bylo vyrovnané, my jsme nezachytili začátky obou poločasů. Zkraje jsme dostali dvě branky, pak jsme se do toho dostali a hru vyrovnali. A také skóre. V poločase jsme prostřídali, změnili jsme i rozestavení, ale dostali jsme třetí branku. Pak jsme měli asi patnáct minut hru pod kontrolou, ale nedali jsme své příležitosti, které jsme měli. V závěru mohli pro změnu skórovat domácí, ale skóre se už nezměnilo,“ hodnotil zápas trenér velimského mužstva Radek Kulhánek.

Branky: Ramšák 2, Křivánek – D. Hruška, Hrabal. Poločas: 2:2.