Tréninková část se uskuteční opět v areálu velimského hřiště u školky. „Jsme rádi, že jsme se opět domluvili u našich kamarádů ve Velimi. Využijeme tamní umělou trávu i atletický ovál okolo hřiště. Příprava bude vlastně standardní. Nejprve nabereme trochu kondici, pak to budeme převádět do herní praxe,“ odtajnil přípravné plány Jan Hlavatý, trenér vedoucího celku nejvyšší krajské soutěže.

Mužstvo také vyrazí na čtyřdenní soustředění. Ve dnech 9. až 12. února se bude chystat na jarní odvety v Jičíně. „Máme tam připravené i jiné aktivity. Jde o to, že budeme spolu a můžeme tužit partu. Ale také abychom něco natrénovali. V rámci soustředění sehrajeme také zápas se Slavií Hradec Králové,“ přidal Hlavatý.

Přátelské zápasy budou příjemným zpestřením tvrdého drilu. Nepůjde ale o snadné soupeře. Tři hrají krajský přebor, dva dokonce divizi. „Beru to tak, že pět zápasů je postačujících. Nemohli jsme tady v okolí sehnat soupeře, chtěli jsme i divizní celky. Většina z nich jezdí do Prahy nebo hrají nějaké turnaje, třeba ten v Brandýse. Víc tak budeme jezdit do východních Čech, kde to bude zase jiná konfrontace s týmy, které neznáme. Půjde o takové mimokrajské porovnání, bude to neznámá, ale jednání o zápasech probíhala s kluby dobře. Všechno budeme hrát venku, takže to u nás bude hodně o cestování,“ uvedl kouč Sokolče.

Kádr zatím nedoznal žádných změn. Jednání ale probíhají. „Něco řešíme, ale zatím nechci nic prozrazovat. Je to prostě zatím beze změn. I někteří naši hráči chtějí zkusit štěstí jinde, budeme o tom ještě mluvit. Řešíme jen drobné změny,“ přiznal Hlavatý.

Mezi fanoušky se mluvilo o odchodu Honce a možném příchodu Králíka, který hrál na podzim v Bohemii Poděbrady, kam přišel z Peček. „Honc u nás byl domluvený na půl roku. A Králík moji nabídku odmítl,“ hlesl krátce Jan Hlavatý.

Přípravné zápasy

4. února: Sokoleč – RMSK Nový Bydžov (14 hodin, hřiště UMT Nový Bydžov)

11. února: Sokoleč – Slavia Hradec Králové (14, UMT Hradec Králové)

18. února: Sokoleč – Chrudim B (9, UMT Chrudim)

26. února: Sokoleč – Ledeč n. S. (14, UMT Kutná Hora)

4. března: Sokoleč – Jaroměř (12, bude upřesněno dle počasí)