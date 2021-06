Velim – Sokoleč 2:4

„Hodnocení je jednoduché. Z naší strany to bylo nepovedené utkání. Hosté hráli dobře a my jsme si jen přišli zahrát fotbal. Zklamal mě hlavně náš přístup k utkání. I když jsme byli bez několika opor, tak jsem čekal, jak se ukáží ostatní. Hlavně ti, co jsou na hraně. Bohužel pro ně toho moc neukázali, takže nás čeká perné léto a hodně dřiny při přestavbě týmu,“ zlobil se na své hráče velimský trenér Radek Kulhánek.

„Prvních dvacet minut to byla hra ve středu hřiště bez šancí. Ve 23. minutě po brejku Velimi jsme udělali faul ve vápně a po penaltě vedli domácí. Následně jsme ihned po rozehře srovnali. Po půlhodině hry přišla kombinační akce zakončená Snopem a šli jsme do vedení. Pak se krásnou střelou z dálky trefila hrající ikona polabského fotbalu Radek Hruška. Ve druhém poločase zahrával volný přímý kop Křivánek a trefil se přesně. Soupeř pouze korigoval výsledek v 75. minutě,“ popsal nejdůležitější momenty zápasu kouč vítězů Jan Hlavatý.

Branky: D. Hruška, Kmoch – Ramšák, Snop, R. Hruška, Křivánek. Poločas: 1:3.