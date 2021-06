Právě posledně jmenovaný má střeleckou formu. Futsalista pražské Sparty dal gól před týdnem do sítě rezervy Českého Brodu, prosadil se i proti Velimi. „Je to hráč, který hrozně rád kličkuje. Jeho návyky z futsalu jsou vidět. Jinak je to ale nadstandardní hráč,“ chválil střelce trenér Sokolče Jan Hlavatý.

David Snop. To je jméno, které si pamatují fanoušci na Kolínsku i Nymbursku. Jako hodně mladý hrál právě za Velim, nedávno se na krátkou dobu objevil v Poříčanech. Technický středopolař, který si s míčem u nohy umí poradit. Má výbornou kopací techniku. „Je to také výborný fotbalista, který toho má hodně za sebou,“ uvedl na jeho adresu Hlavatý. „Všichni se postupně dostávají po dlouhé pauze do provozní teploty,“ přidal kouč Sokolče.

Další posilou by měl být zkušený defenzivní fotbalista Tomáš Svoboda. V Sokolči by si mohl zahrát se svým bratrem Lukášem. „Jeho příchod řešíme, snad by to mělo být na dobré cestě. Tomáš s námi trénuje a chce k nám jít. Je u nás slušný kolektiv, snad ho to chytlo. Byla by to velká posila,“ má jasno trenér Hlavatý.

Do kvarteta posil patří ještě Lukáš Hruška, který hrál mnoho posledních sezon za poděbradskou Bohemii.