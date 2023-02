Mužstvo Sokolče v zimním přestupovém období opustil Honc, který zamířil do Kutné Hory. Obrovským problémem je ale zranění urostlého útočníka Matěje Peterky, autora jedenácti podzimních tref. Ten je spolu s Miroslavem Slepičkou, na podzim hráčem Spartaku Příbram, který odešel do Chlumce, a jeho jmenovcem Novákem z Hřebče, nejlepším kanonýrem soutěže. Ovšem Peterka se v průběhu přípravy zranil tak nešťastně, že bude muset podstoupit operaci kolene a bude mimo hru minimálně půl roku. „To je samozřejmě velký problém. Ale bohužel to patří k fotbalu. Matěj je bojovník a super nadstandardní hráč, takový borec nám bude hodně chybět. Spoustu gólů dal a vypomáhal i v defenzivě, hlavně při standardních situacích,“ uvedl na adresu kanonýra trenér Sokolče Jan Hlavatý.