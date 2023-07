S divizními Kosmonosy sehráli další přípravné utkání fotbalisté Sokolče, kteří se chystají na další ročník v nejvyšší krajské soutěži. Sokoleč prohrávala už dva nula, pak dvěma zásahy srovnal Snop. Tři minuty před koncem ale divizní mužstvo rozhodlo o svém vítězství.

Z přípravného fotbalového utkání Sokoleč - Luštěnice | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Sokoleč – Kosmonosy 2:3

„Narazili jsme na zkušený a rychlý tým, který nás v prvním poločase jednoznačně přehrál. Nedokázali jsme soupeře dostupovat při jejich ofenzivě a často jsme propadali. Po třiceti minutách se hra trochu srovnala, ale jinak jsme v prvním poločase určitě tahali za kratší konec,“ nevymlouval se Jan Hlavatý, trenér Sokolče. „V poločase jsme trochu pozměnili rozestavení a hra se zčásti vyrovnala. Přesto přidaly Kosmonosy druhou branku. My jsme díky dvěma trefám Snopa dokázali vyrovnat, ale tři minuty před koncem jsme si nechali dát po chybě třetí branku. Pak jsme měli ještě šanci na vyrovnání, ale nedali jsme. Remíza by byla super, ale pro mě to bylo dobré utkání a jsem rád, že jsme si s divizním celkem mohli zahrát,“ přidal kouč Hlavatý.

Branky Sokolče: Snop 2. Poločas: 0:1.

Sokoleč: Gabriel – Trumpus, Skokan, L. Hruška, Fink – Javorek, Tafel, Kozel, R. Hruška, Snop, Herzán, střídali Tomek, Provazník.