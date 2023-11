/VIDEO, FOTO/ Středočeská fotbalová reprezentace se rozloučila s dalším ročníkem UEFA Regions Cupu už ve 2. kole národní kvalifikace, do které byla nasazená za účast ve finále předchozího ročníku. Pro nový realizační tým trenéra Jana Rajnocha to byla hořká premiéra. Stopku jí vystavil Výběr Vysočiny, který vyhrál jasně 7:1.

Z fotbalového utkání druhého kola Regions cupu Vysočina KFS – Středočeský KFS 7:1 | Foto: SKFS/Michal Pavlík

Zápas Krajského fotbalového svazu Vysočina proti Středočeskému krajskému fotbalovému svazu se hrál na umělé trávě v Humpolci, kterou ale ještě před utkáním zasypal sníh. Sněžit nepřestalo ani během hry. Náročné podmínky jako by více svědčily sehranější Vysočině. Domácí se ujali vedení ve 29. minutě a těsně před přestávkou zvýšili na 2:0.

Zlomové momenty přišly za stavu 3:0, kdy snížil z penalty Středočech Bora, jenže vzápětí Rajnochovi svěřenci zahodili šanci na snížení na rozdíl jedné branky. V poslední desetiminutovce pak Vysočina skórovala do otevřené obrany ještě čtyřikrát a zaslouženě postoupila po výhře 7:1.

Lidi na tribuně plakali štěstím, vzpomíná Petr Janda. Teď vyhlíží nový začátek

„Výsledek vypadá hrozně, ale poslední čtyři góly jsme dostali v závěrečných deseti minutách," ulevil si v pozápasovém hodnocení Jan Rajnoch, bývalý ligový fotbalista a nyní trenér středočeského výběru.

„Zápas ovlivnil terén, hrálo se na sněhu, takže to nebylo moc o fotbale. Přesto si myslím, že jsme viděli zajímavé akce z obou stran. Nám utekla první půle, v tomto složení jsme hráli poprvé. Domácí byli důraznější, bylo vidět, že spolu něco odehráli. Půle byla dva nula a s tím se dalo něco dělat. Bohužel jsme dostali na tři nula. Korigovali jsme na tři jedna a vytvořili si další šance. Ale závěr se nám hrubě nepovedl,“ litoval Rajnoch.

„Dostat v posledních sedmi minutách čtyři branky je trestuhodné. Jinak nemůžu klukům nic vytknout. Věřím, že se domluvíme s předsedou středočeského svazu, protože já bych rád s klukama pokračoval, udělali jsme tady dobrou partu,“ dodal kouč středočeského výběru.

Trenér Jan Rajnoch hodnotí utkání:

Zdroj: Youtube

Jediný gól Středočechů dal z penalty Olexandr Bora z Poděbrad, hráč divizní Dobrovice. „Podmínky byly šílené. Hřiště bylo vyhrnuté, ale během naší přípravy napadlo asi pět centimetrů sněhu a bylo to hrozné. My jsme se snažili hrát fotbal, ale po chybách jsme dostali góly a poločas byl dva nula,“ uvedl po zápase Bora.

„Chtěli jsme to po změně stran otočit, ale dostali jsme třetí gól. Pak jsme snížili z pokutového kopu a všichni jsme cítili, že máme na to se stavem něco udělat. Měli jsme dvě gólovky, ty jsme však nedali. Soupeř byl pod tlakem. Jenže čtvrtý gól soupeře byl zlom, to nás dostalo do kolen. A posledních deset minut to už byl zmar,“ přidal Bora.

Vysočina KFS – Středočeský KFS 7:1

Branka SKFS: 76. Bora (z PK). Rozhodčí: Dorotík – Malimánek, Švehla. Poločas: 2:0.

SKFS: Beran – Veselý, Dolejš, Kuška, Walter, Bora, Vostárek, Lohojda, Čížek, Slavík, Kohout, střídali Václavík, Dolejš, Dušek, Herčík, Nedvěd. Trenér Jan Rajnoch.