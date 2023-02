Městec Králové nemá po polovině sezony v krajské I.B třídě rozhodně na růžích ustláno. Patří mu desátá pozice ve skupině C, získal čtrnáct bodů. A to je jen o čtyři více než předposlední Milovice.

Takže posílení kádru by asi bylo na místě. „Pracujeme na tom intenzivně. Určitě budou pohyby dovnitř. Potřebujeme posílit, zkvalitnit a hlavně předejít tomu, co nás postihlo v podzimní části. Zranilo se nám pár klíčových hráčů a problém byl na světě,“ je si vědom hrající kouč Městce Králové Jan Šmidrkal. „S Romanem Šádkem se snažíme udělat maximum, aby kabina byla silná, pracovitá a lidi v Městci se chodili dívat na pěkný fotbal. I nadále budu zapracovávat mladé hráče z líhně městeckého fotbalu. Tento trend se rozhodně měnit nebude,“ řekl jasně trenér.

Fotbalisté Městce Králové si vlastně ani pořádně neužili zimní pauzu. „Zní to velmi nadneseně a možná i trochu honosně, ale my jsme prakticky ani žádnou výraznou pauzu neměli. Proto asi ani nemůžu určit, kdy jsme začali. Každopádně náš program je takový, že v úterý honíme kondici na ovále v Městci Králové a pátky trávíme v hale v Hlušicích, kde hrajeme klasicky ´na dvě´,“ popsal průběh tréninkového procesu Šmidrkal.

Hráči se tedy schází dvakrát týdně. „Držíme dva tréninky týdně a nehodláme přidávat, ani ubírat. Toto zatížení naprosto vyhovuje,“ podotkl kouč desátého týmu tabulky.

S množstvím borců v trénincích nemá kouč problém, jejich počet je slušný. Pro jarní odvety si pak kádr vybere podle svých představ. „S hráči jsme si na konci podzimní části promluvili. Řekli jsme si naše představy a podle toho fungujeme. Nedělím kádr na A tým nebo B tým, takže se scházíme v hojném počtu. Co je obzvlášť pozitivní, je to, že se k nám občas přidají i dorostenci. S fotbalovou náladou v Městci jsem spokojen. Do sezony chci mít patnáct až sedmnáct hráčů. Snad se nám budou vyhýbat zranění,“ uvedl Šmidrkal.

Jak už bylo naznačeno, v přípravě Městce jde o kondici a herní pohodu. „Už jsem to zmiňoval. V úterý je vše podřízeno rychlosti, síle a rychlostní vytrvalosti. V pátek je to herní (futsal), ale snažíme se vše hrát v maximálním tempu,“ uvedl královéměstecký kouč.

Tým má naplánovány tři přátelské zápasy. „Většinou to je s týmy na naší úrovni. Já přáteláky v zimě hraju nerad. Mnohdy je nevyzpytatelné počasí, mnohdy se kádr nesejde, umělou trávu úplně nenávidím, takže možná i proto to s přípravnými zápasy nepřeháníme,“ usmál se Šmidrkal.

Soustředění městeckých fotbalistů není o náročném běhání a trápení se ve sněhu. Jde o vnitřní pohodu a utužování kolektivu. „Jezdíme každý rok na soustředění do Rokytnice. Ovšem nejedná se o nabírání kondice, ale o utužování party. Na této úrovni je to to nejdůležitější, vše děláme pro zábavu,“ culí se trenér. „Co se týče klasického soustředění, tak to neplánujeme. Každý má svých starostí dost a je rozumnější se v sezonní pauze věnovat rodinám,“ dodal Jan Šmidrkal.