Kolovraty – Poříčany 1:6

„Nastoupili jsme proti týmu mého kamaráda Jakuba Slezáčka, který spolu hraje už asi pět let. Dokonce přesně před rokem výsledek skončil opačně pro domácí,“ uvedl trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal.

„Od první minuty na nás nalezli a hráli hodně vysoko. Prvních deset minut jsme se ještě oťukávali, ale pak už byla režie utkání v našich rukou. První branku dal Bím po dobře dohrané situaci. Druhou branku jsme přidali poté, co Bím utekl po křídle a připravil balon pro Zolotuchina. Do konce poločasu jsme měli ještě tři tutovky, ale skóre zůstalo stejné,“ popsal první půli Šmejkal.

O poločase Poříčany vystřídaly čtyři hráče. Nástup do druhé půle byl velmi dobrý a hned po deseti minutách byl stav 4:0. „Nejdříve Gajdasz ukázal záda domácí obraně a byla z toho penalta. Za pět minut pláchl Zolotuchin, ale gólman jej vychytal. Potom jsme vypadli ze hry a dělali jsme zbytečně standardky, soupeř snížil. Následně skóre upravil Balšánek lobem ze třiceti metrů, a Dvořák. To do zápasu ještě nemohli naskočit čtyři hráči, co jsou zranění,“ dodal trenér. „Se zápasem jsem velice spokojený. Jak s předvedenou hrou, tak s výsledkem. Ještě bych chtěl vštípit hráčům, aby hráli daleko více kolmo, ale na to máme ještě měsíc. Zatím jsem maximálně spokojen s docházkou kluků a pracovitostí na tréninku,“ chválil tým Šmejkal.

Branky Poříčan: Balšánek 2, Bím, Zolotuchin, Gajdasz, Dvořák. Poločas: 0:2.

Poříčany: Malík (45. Polomský) – Pergl, Zdeňka, Kabyl, Dvořák – Bím (45. Janda), Chlapec, Balšánek, Šmidrkal (45. Gajdasz), Zolotuchin – Petr (45. Stárek).

Markéta Stiborová