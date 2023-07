Dvacet minut se v dalším přípravném utkání hledali, pak hráli to, co si trenéři představovali. Fotbalisté Poříčan hrající krajský přebor zazdili mnoho tutovek, přesto se mohli radovat z vítězství o dvě branky nad celkem Uhříněvsi. Kouče Šmejkala mrzelo především právě zahazování vyloženích příležitostí.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Poříčany - Horky | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Poříčany – Uhříněves 4:2

„Dvacet minut bylo z naší strany nemasných, neslaných, nastoupili i nový hráči. Propadli jsme v presinku, nevěděli jsme kde stát, kde posouvat. Poté jsme si to vyříkali a obraz hry se změnil. Začali jsme soupeře přehrávat a soupeř dělal chyby. My jsme si vytvářeli šance, ale poločas skončil bez branek. Neproměnili jsme pět vyložených šancí a soupeře jsme do ničeho nepustili,“ řekl po zápase jeden z dvojice poříčanských trenérů Zdeněk Šmejkal. „Druhá půle byla v naší režii, začali jsme plnit to, co jsme chtěli hrát, balony do kapes, sprintové náběhy a šli jsme třeba pětkrát sami na bránu. Využili jsme toho a vedli jsme tři nula. Trošku jsme prostřídali, soupeř na tři dva snížil po hrubých chybách. Nakonec jsme přidali čtvrtý gól,“ popsal důležité momenty kouč vítězného celku. „Dvacet minut jsme se hledali, pak už byla naše hra velmi dobrá. Vyhráli jsme, ale neproměnili jsme ještě jedenáct nebo dvanáct tutovek. Za mě dobré, spokojenost, jen to chce proměňovat více šancí. Ale to je úděl mladých kluků, kteří do toho časem dozrají. Lepší je šance si vytvářet a nedávat, než kdybychom si je ani nevytvářeli,“ má jasno kouč Šmejkal.

Dočkal servíroval v Poděbradech lahůdkové pasy, Lafata vymetl šibenici

Branky Poříčan: Janko, Koutenský, Bázlík, Gajdasz. Poločas: 0:0.

Poříčany: Vymazal - Makovský, Hanzl, Pařízek, Krombolz, Dobřanský, Koutenský, Řehák, Janda, Jarschel, Janko, střídali Gajdasz, Kutina, Bázlík, Kaše.