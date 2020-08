Lysá – Poříčany 0:4

„Jan Kříž musel v poločase do práce, takže musel naskočit Venda Sosnovský. Navíc mě bolela achillovka, takže jsem na hřišti posledních třicet minut odchodil,“ řekl hrající trenér Lysé Matěj Brabec. „Soupeř byl lepší, Poříčany mají mladý běhavý tým. My jsme se snažili hrát v bloku odzadu. Soupeř nás tlačil, my jsme do pětadvacáté minuty odolávali a pak jsme šli z ojedinělého brejku sami na bránu. Veselý gól nedal a z protiútoku jsme inkasovali. Pak jsme dostali druhý gól a neměli jsme sílu s tím něco udělat. Za zápas jsme měli tři ložené šance, žádnou jsme nedali. Hosté jich měli o dost více a výsledek asi odpovídá,“ přiznal Brabec. „V této sestavě a bez střídání nemůžeme konkurovat. V rámci možností jsme utkání odehráli slušně, kdo nastoupil, sáhl si na dno,“ dodal kouč Lysé.

„Pro mě to byl takový lepší trénink, velké hřiště, velké teplo,“ hlesl po zápase trenér divizních fotbalistů Poříčan Zdeněk Šmejkal. „Myslím, že utkání mělo skončit daleko větším rozdílem, ale bohužel špatně řešíme finální přihrávky. Na tom budeme muset ještě hodně zapracovat,“ má jasno Šmejkal. „Možná je to tím, ze dopředu máme teď hodně mladé mužstvo, takže doufám, že se to bude časem lepšit. Jinak co se týče fyzičky, kluci to celkem zvládli, s tím jsem byl spokojený. Ještě se více donutit do sprintových náběhů za obranu,“ našel nedostatky na hře svého týmu šéf poříčanské lavičky.

Branky: Petr 2, Gajdasz, Valín.

Slovan Lysá nad Labem: Rathouský – Schneiberg, Švorba, J. Kříž, Horák – Veselý, D. Novák, Růžička, Pokorný – Matěj Brabec, T. Kříž, střídal Sosnovský.

SK Poříčany: Polomský - Pergl, Houžvička, Kabyl, Valín - Zolotuchin, Skořepa, Chlapec, Gajdasz, Bím – Petr, střídali Stárek, Janda.