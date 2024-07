Neřekl bych, že bylo dusné, ale lehce nestandardní. Celé to začalo po skončení uplynulé sezony, kdy část hráčů vyjádřila přání z rodinných nebo osobních důvodů naše A mužstvo opustit či ho doplňovat pouze sporadicky. Proto jsme museli pracovat na několika variantách a nakonec dospěli k závěru, že ponecháme A tým v krajské I.A třídě.

Mezi fanoušky kolovala také zpráva, že měl skončit manažer A týmu Jan Sekera, který nakonec zůstal…

Ano, jak říkám, bylo to cele nestandardní. Ale po dohodě s novým trenérem Jaroslavem Havrdou, který již naše A mužstvo vedl v minulých sezonách, a následném přihlášení A.třídy, zůstal i manažer týmu.

Nakonec ale neskončil Sekera, ale dva členové výboru Sezima a Pech. Pro odešli?

Z výkonného výboru z osobních důvodů odchází Ondra Sezima, což přímo mě velmi mrzí, ale v klubu nadále zůstává pracovat s naší mládeží, za což mu patří velký dík. Co se týče Pavla Pecha a mé osoby, nám končí pětileté volební období ve výkonném výboru klubu. O našem dalším působení rozhodne Valná hromada, která se bude konat na konci července.

Už máte určitě přichystané změny v kádru. K jakým tedy došlo?

Změny v kádru se v současné době dotahují, ale podrobnější informace budou známy v nejbližší době.

Mluví se o tom, že chcete přihlásit také céčko do čtvrté třídy. Je to pravda?

Ano, již se tak stalo. Zde sklízíme první úspěchy naší práce s mládeží. V končící dorostenecké kategorii se nám do mužského fotbalu přesouvá několik našich odchovanců, pro které je krajská soutěž či okresní přebor prozatím velkým soustem. Také i několik borců, kteří vykopali v minulé sezoně postup do okresního přeboru, vyjádřilo přání zachovat i nižší okresní soutěž. Z těchto důvodu jsme se rozhodli pro přihlášení třetího mužského týmu na Slovanu.

Poblíž vašeho hlavního stadionu mělo vyrůst nové tréninkové hřiště s umělou trávou. Jak celá věc vypadá?

Tréninkové hřiště je pro mě takovou noční můrou již několik let. Při neustálém zvyšování naší mládežnické základny - v současné době to je již sto třicet mladých fotbalistů všech věkových kategorií od předpřípravky po dorostenecký tým, a třech týmech v dospělé kategorii, se nám jen těžko daří skloubit tréninkové a zápasové jednotky na jednu hrací travnatou plochu. Proto jsme za přislíbení spoluúčasti města požádali o dataci na realizaci umělého povrchu na vedlejší hrací ploše. Ta však po covidových restrikcích v NSA nedopadla. Proto jsme znovu oslovili město a rozjeli jednání o možné rekonstrukci béčkového hřiště s přírodní trávou, s čímž souvisí samozřejmě i závlaha, osvětlení a mnoho dalších následných investic.

Ale zatím se nic neděje. Kde se to zadrhlo?

Nejsou to jednoduchá jednání, ale opravdu se snažíme s panem starostou Schulzem a investičním odborem města najít řešení, která by byla přijatelná pro nás všechny. V současné době je již hotová projektová dokumentace a začínají se vést jednání ke konkrétní realizaci.

Věříte tedy, že se celá věc brzy vyřeší a budete mít v dohledné době tréninkovou plochu?

Věříme a doufáme, že nám vedení města pomůže a společně celou věc zrealizujeme do konce následující fotbalové sezony. Je to pro nás opravdu velkou prioritou, bez které se nám nepodaří dál kvalitně vychovávat a posouvat naše malé fotbalisty. V současné době se můžeme pochlubit, že jsme již šest našich odchovanců předali do ligových a divizních žákovských týmů k jejich dalšímu růstu. V tomto duchu bychom rádi pokračovali i v následujících sezonách.