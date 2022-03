Slovan trápí velké množství zraněných hráčů. Sekera si zlomil ruku v jednom z přípravných zápasů, stejný úraz si přivodil také krátce před startem jarních odvet Mišák. A útočník Šulc si vykloubil rameno. „Do prvního zápasu tak půjdeme bez klasického útočníka,“ mrzí kouče poděbradského celku. K dispozici totiž nebude mít ani zraněného Jiráně a exligistu Mageru, který má pracovní povinnosti v Mladé Boleslavi.

Slovan je momentálně sedmý a určitě by se rád podíval i do vyšších pater tabulky. Jaké má tedy cíle? „Ty jsou pořád stejné,“ usmál se Pala. „Chceme vyhrávat, aby byla v týmu dobrá atmosféra, u nás to funguje na přátelské a kamarádské bázi. Teď nás štve, že nebudeme mít Mageru, ale nějak to poskládáme,“ vzhlíží k prvnímu mistrovskému utkání lodivod sedmého celku tabulky.

Právě téma Magera a Jiráň je mezi fanoušky hodně propírané. „Teď má sice pro první mistrák pracovní povinnosti, ale jinak s ním můžeme počítat. Je potřeba, aby nehráli s Mladou Boleslaví a měl volno v den našeho zápasu. Jiráň má problém s kotníkem. Uvidíme, jak to s oběma bude v průběhu jarní části sezony. Dále ale pracujeme na tom, abychom od léta přivedli jednoho útočníka,“ dívá se směrem dopředu Libor Pala.

Ten byl spokojený s přípravou a především odehranými zápasy. „Samozřejmě nám do toho vlezl covid. Herně jsem ale velice spokojený, ani výsledky nebyly špatné. Naše základní sestava je silná, ale jakmile do toho sáhneme, už to není takové. Když prostřídáme, je to znát. Už poslední tři zápasy na podzim a nyní tři v přípravě, které jsme odehráli, jsme hráli dobře. A především jako tým, jednotně a zarputile,“ dodal trenér Slovanu Poděbrady.