„Zápas se mi nehodnotí moc dobře, protože generálku bych si představoval jinak. Ať už v přístupu, výkonu i počtu hráčů, se kterými jsem odjížděl na zápas do Krakovan, které hrají okresní přebor na Kolínsku,“ uvedl po posledním přípravném utkání trenér fotbalového Slovanu Poděbrady Jan Sekera. Jeho družina příští víkend vstoupí do mistrovské sezony v krajské I.A třídě. Poděbradský tým přesto porazil protivníka jasně o čtyři branky, dvakrát se trefil novic Kořínek.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Čáslav B | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Slovan Poděbrady – Krakovany 4:0

Z různých důvodů jsme odjížděli v deseti hráčích do pole a gólmanem číslo tři pro tuto sezonu. Na střídání byl jeden dorostenec. Chybělo z nějakých důvodů devět hráčů do pole a gólman Hadvičák,“ vypočítával absence trenér Slovanu Jan Sekera.

„Na výborně připraveném pažitu se soupeř prezentoval jako velice houževnatý a na hranici svých možností odehrál utkání s velkým nadšením. Touto cestou bych ho chtěl pochválit, že i v kombinované sestavě nám byl zdatným protivníkem,“ přidal Sekera a pustil se do hodnocení duelu. „Podle očekávání jsme drželi balon na svých kopačkách, ale nevedlo to k ničemu závažnému. A když už se vrátka otevřela, tak nás zradilo zpracování nebo finální fáze. První branka padla po standardní situaci, kdy hlavičku Kořínka, která směřovala mezi tyče zblokoval Bernard, ale šťastně se po několika odrazech vrátil míč k němu a z blízkosti neměl problém zakončit. O dvě minuty déle mohlo být srovnáno, ale útočník soupeře nevyřešil přečíslení správně. Dále se utkání neslo ve spoustě nepřesností a vlažného přístupu našich hráčů, kteří zřejmě soupeře podcenili. Ve 34. minutě po asistenci Kanavala vstřelil gól Kořínek. Do poločasu jsme si vytvořili ještě nějaké šance, ale bez gólového efektu. Z těch nejzajímavějších bych vyzvedl dva pokusy o lob, které bohužel skončily těsně vedle,“ řekl k první půli kouč poděbradského celku. „Do druhého poločasu jsme vstoupili o poznání lépe a šancí bylo rázem více. Po hezkých kombinacích jsme neproměnili ani nejvyloženější šance, kdy postupně zklamali Kafka, Kořínek, Šťastný, Kanaval a Říha. Nakonec jsme se dočkali v 70. minutě, kdy se po akci mladého Zemana nemýlil Kořínek. V 78. minutě po akci Kanavala propálil gólmana Riesz,“ popsal gólové momenty Sekera. „Bylo znát, že soupeři docházejí síly a věřil jsem, že branky ještě přidáme, ale i nejvyloženější šance zůstaly neproměněny. Tohle by nás v mistrovském zápase mohlo mrzet. Budu věřit, že hráči mají těžké nohy po tréninkovém bloku, který tímto zápasem skončil. V utkání bych chtěl vyzdvihnout jen brankáře Černého, který vyřešil dvě stoprocentní šance na výbornou,“ dodal kouč Jan Sekera.

Branky: Kořínek 2, Bernard, Riesz. Poločas: 2:0.

Slovan Poděbrady: Černý - Kaiser, Štěpánek, Bernard, Říha, Šťastný, Zeman, Kanaval, Riesz, Kafka, Kořínek, střídal Halík.