Pomyslný pohár přetekl a kouč Slovanu Poděbrady, který toho má ve své bohaté kariéře za sebou více než dost, se rozhodl u týmu skončit. „Je to můj definitivní konec,“ stál si za svým Libor Pala. „Chtěl jsem se fotbalem bavit a to teď nebylo,“ přidal.

Pro funkcionáře klubu tak vyvstal nový problém. Hledat nového kouče. „Zatím nikoho nemáme, budeme hledat,“ uvedl předseda poděbradského Slovanu Michal Lovětínský. „Zatím pojedeme z vlastních zdrojů, máme tady zkušené kluky, kteří by to měli přebrat,“ přidal šéf poděbradského klubu. „Snad to nějak zvládneme,“ věří čelní funkcionář.

Bod na rozloučenou. Kouč Pala ve Slovanu po derby s Polabanem skončil

Podle slov Lovětínského odvedl Libor Pala v klubu výbornou práci. Spousta hráčů šla pod jeho vedením výkonnostně nahoru. A týmu se celkem dařilo. „Hlavně chci Liborovi za jeho práci poděkovat. Moc si toho vážíme a je mi líto, že to takhle narychlo skončilo,“ přiznal předseda Slovanu. „My teď musíme stabilizovat kádr a budeme hledat trenéra,“ podotkl Lovětínský.

Pro něj ale nebylo velké překvapení, že Pala uzavřel svoji práci kouče. „Už byl unavený. Chtěl skončit už před sezonou, pak jsem ho na půl roku zase ukecal. Prostě se naše cesty rozešly,“ dodal Michal Lovětínský.

Slovanu Poděbrady patří v tabulce krajské I.A třídy solidní sedmá pozice, tým nasbíral za šest výher, šest remíz a čtyři porážky čtyřiadvacet bodů, nejlepším střelcem je se šesti přesnými zásahy Lukáš Jiráň. Pro tým z lázeňského města to bylo první jarní utkání, minulý týden na půdě Dolnobousovského SK kvůli špatnému terénu nehrál.