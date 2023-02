Celek z lázeňského města hrající na stadionu Obora je v polovině sezony v polovině tabulky krajské I.A třídy ve skupině B. Je sedmý s třiadvaceti body. Vedení klubu nyní řeší změny v hráčském kádru. Podle slov trenéra Libora Paly je mimo hru Hran Ca, který je mimo republiku, mladíček Lovětínský se připravuje na studium vysoké školy. Bernard je po operaci křížových vazů a do prvních tréninků zatím nezasáhl ani Švára. Ten by ale měl pokračovat. Na spadnutí je pak příchod čtyř fotbalistů. Slovan má políčeno na Zelenku a Saulicha z Nebovid (III. třída na Kolínsku), oba hráli předtím za Kutnou Horu. Dále se s týmem připravuje František Kafka, kterého okresní příznivci znají z jeho působení v Bohemii Poděbrady. Tam nastupoval jako brankář, nyní hraje v poli. „Počítáme s ním do pole, ale víme, že může jít i do brány. Zatím je to pro mě varianta na pozici šest místo zraněného Bernarda, který bude chybět celé jaro, uvedl Libor Pala, trenér poděbradského Slovanu. Posledním hráčem je borec z Prahy. „Víc ale prozradit nemůžu. Jde o útočníka z vyšší soutěže,“ tajil Pala.