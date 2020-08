Slovan Pdy – Hlízov 2:4

„Jelikož jsme v minulém týdnu nehráli, jednalo se o naše první utkání po těžkém horském soustředění. Do zápasu jsme nastoupili v neúplné sestavě, jelikož jsou někteří hráči ještě na dovolených. První poločas ovlivnilo několik našich individuálních chyb a soupeře jsme pustili do vedení nula tři,“ řekl k první půli zápasu jeden z trenérů poděbradského týmu Michal Lovětínský. „Ve druhé půli se naše hra velmi zlepšila a po mnoha šancích jsme snížili na dva tři. Sahali jsme i po vyrovnání. To se však bohužel nepovedlo a soupeři jsme umožnili v úplném závěru navýšit skóre na dva čtyři. Podali jsme týmový výkon, na kterém bychom chtěli stavět i v dalších zápasech v I.A třídě,“ uvedl kouč.

Branky Slovanu: Nikulin, Myšák. Poločas: 0:3. Slovan Poděbrady: Pšanský – Zelenka, Borovička, Bernard, Sekera, Havrda, Švára, Hranca, Nikulin, Šulc, Jiráň, střídali Myšák, Znamínko, Hadvičák.

(kub)