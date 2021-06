Milovice – Lysá 0:5

„První zápas po delší době a bez tréninku jsem čekal, že nebude moc fotbalový, ale kluci mě velice překvapili a první poločas jsme odehráli velice dobře. I řeknu, že jsme byli lepším týmem. Po změně stran jsem dal šanci i hráčům, kteří nenastupovali pravidelně za áčko a pak už se ukázala kvalita Lysé. Ale musím klukům za jejich výkon poděkovat,“ byl spokojený trenér Milovic Tomáš Mencl.

„Mám radost, že jsme konečně mohli sehrát zápas a navíc na krásném hřišti. Výsledek je samozřejmě super, ale potěšila mne i předvedená hra,“ rozplýval se po zápase hrající trenér lyského mužstva Matěj Brabec. „Výhra byla zcela zasloužená, i když jsme mohli utkání definitivně rozhodnout dřív. Vytvořili jsme si spoustu gólových šancí, zatímco soupeř měl za celý zápas jen pár pološancí,“ přidal k hodnocení Brabec.

Branky: Hanke, T. Kříž, Ježek, O. Veselý, T. Veselý. Poločas: 0:1.

Ostrá – Polaban 1:2

„I když se jednalo o první zápas po dlouhé pauze, tak musím kluky pochválit. Bylo jasné, že individuální kvalita bude na straně Nymburka, takže jsme tomu přizpůsobili taktiku a hráli jsme z hlubšího bloku. Nymburk byl více na míči, my jsme vyráželi do rychlých brejků a jeden z nich se nám podařilo po hezké rychlé kombinační akci přetavit v gól. Vedení jsme se štěstím udrželi až do poločasu. O přestávce jsme sestavu prostřídali a začali se dostávat pod nepříjemný tlak, který vyústil až ve dva obdržené góly. Utkání za nás splnilo vše, co mělo, do hry se postupně dostali i dorostenci, kteří nezklamali,“ chválil svůj tým hrající trenér Ostré Lukáš Dejl. „Jediné, co mě mrzí, je zranění dvou našich hráčů,“ litoval kouč.

„Narazili jsme na nadšeně hrajícího soupeře a my jsme svým výkonem nenavázali na hru z minulého zápasu, kdy jsme hráli dobře. Bylo to velké trápení,“ přiznal trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk. Musíme ale přihlédnout k tomu, že jsme tři čtvrtě roku nehráli fotbal, takže podobné výkyvy ve výkonech asi budou. Bylo to utrápení vítězství,“ dodal trenér Nymburka.

Branky: Dejl – Bartoš, Škarecký. Poločas: 1:0.

Semice – Čelákovice 3:3

„Podle toho, jak vypadal úvod zápasu, jsem si myslel, že výhra bude naše. V prvních dvaceti minutách jsme měli tři vyložené šance. K prvnímu gólu jsme měli přidat další. Bohužel se tak ale nestalo,“ litoval Miroslav Čepelka, vedoucí semického mužstva. „Soupeř pak během chvíle vstřelili dva góly ze tří útoků. To nás trochu opařilo a už jsme nebyli tak dobří, jako v první půlhodině. Druhá půle pak byla podstatně vyrovnanější a už jsme tolik nevyčnívali. Myslím si, že jsme zaslouženě vyrovnali gólem Jareše. Bod jsme si určitě zasloužili,“ zamyslel se Čepelka.

„Pro nás to bylo první utkání a nastoupili jsme v kombinované sestavě áčka s dorostenci. Těch nastoupilo asi pět. Začátek nám vůbec nevyšel, byla to holomajzna, nedařilo se nám. Po dvaceti minutách jsme se chytli, do té doby nás dvakrát podržel brankář Janda, kdy lapil dva nájezdy. První půle nebyla z naší strany nic moc, Semice vedly od páté minuty. Do druhé půle nastoupil mladý Skuhravým hru jsme rozhýbali, lépe jsme kombinovali a dali jsme i branky. Vedli jsme tři jedna, ale v závěru Jandovu rozehrávku vystihli domácí a snížili, podobně vypadal i vyrovnávací gól. Úroveň zápasu nebyla nic moc. Naši dorostenci mě překvapili, docela zapadli. Remíza je asi spravedlivá,“ řekl k duelu sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl.

Branky: Jareš 3 – Štrobl, Filip, Jánský. Poločas: 1:0.

Další program turnaje

2. kolo – sobota 5. 6.: Ostrá – Čelákovice (10.15). Neděle 6. 6.: Semice – Milovice (17), Slovan Lysá – Polaban Nymburk (17).



3. kolo – čtvrtek 10. 6.: Slovan Lysá – Čelákovice (18). Sobota 12. 6.: Milovice – Polaban Nymburk (13), Ostrá – Semice (17).



4. kolo – čtvrtek 17. 6.: Polaban Nymburk – Čelákovice (18). Sobota 19. 6.: Ostrá – Milovice (17). Neděle 20. 6.: Semice – Slovan Lysá (17).



5. kolo – středa 9. 6.: Semice – Polaban Nymburk (18). Sobota 26. 6.: Milovice – Čelákovice (13), Slovan Lysá – Ostrá (10.15).