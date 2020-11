Lysá je v nucené pauze po osmi odehraných kolech s deseti body na devátém místě tabulky. Je to pro vás překvapení?

Po nedokončené minulé sezoně to částečně překvapení je, ale na druhou stranu musím říci, že je to postavení v tabulce zasloužené a mohlo být ještě lepší, protože v některých zápasech jsme body ztratili úplně zbytečně.

Dvakrát během započaté podzimní části sezony jste kopali penalty a oba rozstřely jste vyhráli. Čím si to vysvětlujete?

Máme výborné gólmany (smích). A spolehlivé exekutory pokutových kopů.

Ten druhý rozstřel na hřišti poděbradské Bohemie jste vychytal vy, kdy jste musel zaskočit za zraněného Rathouského. Dva pokusy jste zlikvidoval. Považujete se za penaltového specialistu?

Nikdy v kariéře se mi při penaltách nedařilo, až loni v květnu se to zlomilo v zápase v Kosmonosech, kdy jsem musel střídat v 89. minutě za zraněného Vendu Rathouského a zápas došel do penalt. Z pěti pokusů jsem čtyři chytil a navázal jsem na to za čtrnáct dní v zápase ve Vlašimi, kde jsem chytil dva pokusy. Před rozstřelem v Poděbradech říkal ve středovém kruhu trenér Brába (Matěj Brabec – pozn. red.) mužstvu, ať jsou všichni v klidu, že se spoléhá na penaltového mága, tak teď už se za něj snad považovat můžu, všechny rozstřely jsem vyhrál.

Do brány Lysé jste se postavil ve svých čtyřiapadesáti letech. To je úctyhodné. Jak se udržujete v kondici?

Začnu obšírněji. Když mi bylo dvacet tři let a můj tatínek nastoupil ke svému poslednímu zápasu za starou gardu SK Rapid Psáry ve svých šestačtyřiceti letech bez jakéhokoli tréninku, ťukal jsem si na čelo, co v těch letech tam ten dědek chce dělat, bál jsem se o jeho zdraví, ale přežil to. Podobné je to i se mnou, i když se snažím jednou týdně, pokud to zdraví dovolí, s týmem trénovat, tak je to náročné. Ale stojí to za to, protože mezi těmi mladými kluky stárnu pomaleji. Dále máme se starou gardou Slovanu šestnáct až dvacet zápasů za sezonu, tak tam také něco odchytám.

V Poděbradech jste ve zmíněném derby získali dva body. Oslavil jste to?

Na oslavu nebyl prostor, přijeli jsme k nám na hřiště do klubovny v devatenáct hodin, dali jsme si dobrou večeři, pivo a podle vládního nařízení jsme ve dvacet hodin mazali domů.

Před pár dny jste se stal dědečkem. To jste oslavil pořádně?

Tak to je věc, která mě bude mrzet celý život. Svoje dva kluky jsem zapil důstojně s rodinou a kamarády, proto jsou zdraví a šikovní, ale svého prvního vnuka jsem musel opět z nařízení vlády zapít pouze v domácím prostředí se svojí přítelkyní. Ale bylo to také fajn.

Ve Slovanu Lysá působíte dlouhou řadu let jako člen realizačního kádru a vlastně kryjete vždy záda brankářské jedničce. Proč jste neodešel chytat třeba někam nižší soutěž?

Před přestupem do Slovanu v roce 1995 jsem byl vždycky jednička týmu, v sezoně 95/96 jsem ještě odchytal sedmnáct zápasů za Slovan a po neschodech v klubu jsem aktivní kariéru přerušil až do roku 2011, kdy jsem jen občas vypomohl v několika zápasech. Pak mě ukecal tehdejší trenér Slavanu Pepa Pavliš, abych mu šel dělat vedoucího mužstva a občas vypomohl při tréninku, protože nemá druhého gólmana. No a tak to zůstalo do dneška. Stále dělám vedoucího mužstva a druhého gólmana. V mém věku nemám potřebu si něco dokazovat a postupně, jak jsme postupovali, tak jsem věřil, že bych si mohl i ve svém vysokém věku zachytat takto vysokou soutěž, což se mi opravdu povedlo a jsem spokojený. Teď už mám jediný sen. Se svým starším synem Markem jsem si v jednom týmu v mistrovském zápase zahrál, začne stavět ve Šnepově a musím ho přetáhnout zpět do Lysé z pražské Čechie Smíchov. A ještě mám mladšího syna Davida, kterého musím dotáhnout z dorostu zpátky do Lysé z Ostré a chtěl bych si s nimi střihnout ještě jeden mistrák, a ten by byl opravdu poslední. Pak už pověsím kopačky na pověstný hřebík.

Kde jste zažil svá nejlepší fotbalová léta?

Jednoznačně ve své vrcholné formě v týmu FK Slavoj Vyšehrad, kdy jsem v sezoně 1988/89, 1989/90 a 1990/91 chytal divizi C a následně v sezonách 1991/95 Pražský přebor.

Václav Šlingr

Bydliště: Lysá nad Labem

Narozen: 14. června 1966

Zaměstnání: Vedoucí prodejny elektro

Znamení: Blíženci

Další oblíbené sporty: hokej, tenis, biathlon

Oblíbené jídlo: nic konkrétního, sním vše

Oblíbené pití: pivo, víno

Oblíbený film: S tebou mě baví svět

Seriál: Okresní přebor

Oblíbená hudba: Rock

Kariéra: 1972-84 SK Rapid Psáry, 1984-85 SK Olympie Dolní Břežany, 1985-87 ZVS, 1987-88 TJ Sokol Lety, 1988-95 FK Slavoj Vyšehrad, 1995-2020 TK Slovan Lysá nad Labem, hostování 08/2009-12/2009 TJ Sokol Pěčice