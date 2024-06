„Kluci byli úplně nadšení, že jim přišel pohár a medaile předat právě Honza Bořil, velmi výrazná osobnost ligy. A to napříč fanouškovskými základnami,“ uvedl po oslavách jeden z trenérů družstva Jakub Mansour. „Když ho poprvé viděli, bylo to pro ně fakt velké překvapení. Já jsem jim jen slíbil, že to bude fakt známý prvoligový fotbalista, ale že to bude kapitán Slavie, reprezentant, že přijde taková šajba, to nečekali,“ pokračoval kouč fotbalového potěru Bohemie. „Když ho spatřili, tak tam padaly slušné hlášky: ty bláho, to je Bořil, fakt Bořil. Až mi podá ruku, tak si ji fakt už neumeju.

A o jeho popularitě svědčí fakt obrovský zájem o společnou fotku,“ přidal Mansour, který také ocenil ochotu prvoligového fotbalisty. „Já si strašně cením, že si Honza udělal čas ve svém volnu a podpořil a potěšil naše fotbalové naděje a možná budoucí fotbalové hvězdy,“ řekl Mansour.

Tento úspěch – vítěz soutěže - zvládli mladíci poděbradské Bohemie zopakovat, protože minulý rok také (tedy s předchozím ročníkem) tuto soutěž vyhráli. „Nyní nás čeká další důležitý milník krajské finále, které se hraje turnajově,“ podotkl Mansour.

VIDEO: Malí fotbalisté Bohemie Poděbrady slavili výhru v soutěži

Fotbalová přípravka Bohemie Poděbrady se stala přeborníkem okresu a medaile mladým hráčům předával slávista Jan Bořil | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Družstvo trénuje třikrát týdně. Na okrese hraje mladší přípravka jednak turnajově (víkendy) a jednak mistrovské zápasy (středy). Obě soutěže hraje Bohemie proto, že má v tomto spojeném týmu (U8+U9) dvacet šest hráčů. Mistrovská část je rozdělena na podzim a jaro, kdy pro podzimní část jsou týmy na okrese rozděleny geograficky a pro jarní část se podle výsledků podzimu rozdělí skupina „o titul“ a skupina „o umístění“. „Přestože se řídíme metodikou, která prioritu klade do dlouhodobé a postupné výchovy mládeže, můžeme sledovat i úspěchy v rámci momentální výkonnosti. Já si velmi cením, že nás pravidelně na tréninkových jednotkách navštěvuje Milan Kormaník, krajský GTM (Grassroots trenér mládeže). Považuju ho za svého trenérského guru,“ dodal Jakub Mansour.