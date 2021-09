Před osmi roky vyhrála Plzeň pod vedením Pavla Vrby v Kladně 3:1, do hry nasadila i tehdejší velké hvězdy Horvátha, Čišovského, Koláře či Petrželu. A také Stanislava Tecla, který může přijet do Velvar letos se Slavií. Mimochodem on tady před nedávnem kopal, po těžkém zranění se tady rozehrával v dresu béčka. „Týden před jejich zápasem s Interem Milán k nám přijeli s béčkem se sedmi hráči áčka, kromě Tecla i Zelený, Hovorka nebo Fridrich. Třeba Zelený pak zahrál v Miláně skvěle,“ vybavuje si předseda Slovanu David Vedral.

A potvrzuje, že pro Velvary to bude velký svátek, asi největší v historii. Jen by se potřeboval roztrhnout. „Slavia má na všechno svého člověka, u nás jsem já a moje žena. Přitom je toho potřeba zařídit strašně moc: vstupenky, občerstvení, městskou i státní policii, umístění reklam, televizních kamer (zápas vysílá ČT Sport), parkování, mobilní toalety, kabinu pro Slavii, prostory na masáž. Možná bychom tohle vše dělat nemuseli, ale chceme to udělat pěkné a na úrovni,“ líčí Vedral.

Klub už prodal tisíc vstupenek, přitom tak drahé nikdy neměl (150 Kč). Dalších 1500 žádá Slavia pro svoje fans. K tomu tři nebo čtyři občerstvení, která budou speciálně pro sešívané. „Dobře najezený fanoušek nebude snad dělat maléry,“ usmívá se Vedral, který slávistům sehnal i montovanou tribunu.

Pro Slavii nebudou Velvary výletem do neznáma. Trenér Jindřich Trpišovský bydlí v nedalekých Veltrusech a jeho syn ve Velvarech chvíli trénoval. I proto velvarské hřiště JT perfektně zná. Možná si tady vyhlédl loni i Abdalaha Simu. Tehdy ještě neznámý Senegalec vstřelil Velvarům před rokem dvě branky a chvíli na to si ho vytáhl Trpišovský do áčka, kde zářil jako kometa.

Velká pomoc s rozpočtem

Velvarským utkání pomůže i finančně. Kvůli covidu vznikla klubu půlmilionová díra, kterou by návštěva kolem tří tisíc fanoušků mohla částečně zacelit. Přiznává to i David Vedral. „Bohužel jsme poprvé po letech nedostali ani dotaci ze Středočeského kraje (200 tisíc – poz. red.), jen nám poděkovali za dobrou reprezentaci. Takže jsme rádi, že i když zápas se Slavií je nákladově náročný, pořád na něm něco vyděláme a klubové kase pomůžeme,“ říká.

Janeček obral Slavii o titul

Už roky sedí na lavičce Slovanu bývalý výborný ligový borec Pavel Janeček. Úspěšný trenér se na zápas těší a slávistické schopnosti ho ze spaní nebudí. To spíš aktuální zdravotní stav týmu, kde tři hráči základní sestavy nemohou kvůli zranění nastoupit. Lituje toho určitě odchovanec Slavie Stárek, ale i Pihrt a nově Bobby. Aspoň že se z Brozan povedlo přivést Litevce Alexe Grjaznovse. „Nicméně kádr je úzký, kromě Slavie máme i nabitý program v ČFL s jednou dohrávkou, tak se bojím, aby zranění nepřibývala. Nicméně je jasné, že na Slavii se všichni strašně těší, pro některé to bude nejlepší zápas kariéry,“ je jasné Janečkovi, který jako hráč odehrál proti sešívaným nespočet zápasů.

A jeden hodně důležitý, kde šlo o titul. „S Libercem jsme hostili Slavii v době, kdy bojovala se Spartou o titul. Pamatuji se, že majitelem Sparty byl tehdy pan Mach a potřebovali, abychom Slavii s Bejblem, Suchopárkem či Lerchem porazili. Nám se to brankou Luboše Zákostelského povedlo a titul mířil na Letnou,“ vybavil si Pavel Janeček.

Teď se mu vzpomínky na jeho ligové časy vrátí, na utkání dorazí kolem tří tisíc diváků. „Chtěl bych, aby si to lidi co nejvíc užili, abychom byli Slavii důstojným partnerem a nebyla to hra kočky s myší. A aby vyhrála fotbalová pohoda a na utkání se dlouho vzpomínalo,“ dodal Pavel Janeček.