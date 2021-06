Ostrá – Čelákovice 1:1

„Chybělo nám pět hráčů z pravidelné sestavy a na naší hře to bylo znát. V prvním poločase nám chyběl pohyb, nešla nám rozehrávka a poměrně jednoduše jsme inkasovali. Ve druhé půli se náš výkon o trochu zlepšil, ale do ideálu to mělo daleko. Pár minut před koncem vyrovnal hezkou ranou z trestného kopu Chramosta. Na konci jsme mohli ještě rozhodnout, ale šanci jsme neproměnili, takže z toho byla zasloužená remíza," uvedl k zápasu Pavel Jásek, vedoucí týmu Ostré.

„První půle měla celkem slušnou úroveň s naší mírnou převahou vyjádřenou gólem Koloveckého. Na obou stranách bylo k vidění několik šancí, ale bez úspěchu. Po přestávce se hra vyrovnala, šance se střídaly na obou stranách. Nám chyběla přesnost, pro domácí byl překážkou velmi dobrý výkon dorosteneckého brankaře Jandy. Vyrovnání přišlo pět minut před koncem, kdy se trefil z trestného kopu Chramosta,“ popsal hlavní momenty zápasu sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl.

Branky: Chramosta – Kolovecký. Poločas: 0:1.

Lysá – Polaban 2:2

„Byl to celkem vyrovnaný zápas, šance byly na obou stranách. Nymburk má mladý, běhavý tým, byli více na míči a herně měli mírně navrch. Ale my jsme byli možná nebezpečnější. Z předvedené hry mám dobrý pocit, jen mě mrzí, že jsme přišli o vítězství, protože jsme vedli dva nula a pak jsme dostali během chvíle dvě branky. A to jsme měli ještě za stavu dva nula tutovku,“ vyprávěl po zápase hrající trenér Lysé Matěj Brabec.

„Především první poločas byl z naší strany solidní. Měli jsme více ze hry, byli jsme více na míči, ale zase jsme neproměnili tři nebo čtyři šance. No a pak jsme po dvou chybách dostali dva góly. Hrozně se nadřeme na gól, nedokážeme se prosadit v šestnáctce a to nás sráží. Jinak to bylo z naší strany oproti minulému týdnu razantní zlepšení. Ve druhém poločase jsme vyrovnali a kdyby se hrálo ještě chvíli, možná bychom vyhráli. Hodně nás trápí koncovka, v ní jsme úplně jaloví. Dva góly byly na soupeře málo,“ hodnotil utkání kouč Polabanu Nymburk Lukáš Vlk.

Branky: T. Kříž, Müller – Hobík, Novotný. ČK: Bohdan (Polaban). Poločas: 1:0.

Semice – Milovice 5:1

„Začátek nebyl z naší strany tak dobrý, oni na nás vlétli a asi patnáct minut jsme byli zakřiknutí. Dali jsme ale první gól a oni odešli. Asi po půlhodině hry jsme dali dvě branky během minuty a bylo hotovo. Pak jsme ještě dvakrát nastřelili tyč. Prostřídali jsme a hra už neměla takové parametry. Kromě první čtvrthodiny to bylo pro nás poklidné utkání,“ uvedl vedoucí semického týmu Miroslav Čepelka.

„Zápas v Semicích ukázal, že bez tréninku to prostě nejde. I když jsme hráli prvních třicet minut pěkný fotbal. Dokázali jsme si vytvořit šance, ale bylo to bez gólu. Na druhou stranu je fakt, že nejsme schopni se sejít všichni, takže to beru vše s nadhledem. Věřím, že zlepšení přijde a do sezony to bude vše v pořádku,“ nedělal z porážky tragédii Tomáš Mencl, trenér poražených.

Branky: Rychtařík 2, Koštíř 2, Hylmar – L. Müller. Poločas: 3:0.