Sportovní program začal v ranních hodinách. Postupně se představily týmy od těch nejmladších borců. „Odehrálo se všechno, co bylo v plánu,“ potěšilo předsedu fotbalového klubu v Kostelní Lhotě Miroslava Štoka. „Hrály přípravky, dorost, utkání měli volejbalisté i nohejbalisté. A po dorostu zpestřil doprovodný program Železný Zekon, který ukázal své umění,“ vyprávěl šéf klubu.

Všichni ale netrpělivě čekali na to hlavní. Tím bylo utkání Sigi Teamu. Složení patry v černých dresech bylo hvězdné. Po hřišti běhali třeba Petr Voříšek, hokejista Jaroslav Bednář, dále Rudolf Otepka, Václav Koloušek, Horst Siegl, Ladislav Vízek nebo Sagvan Tofi - herec, zpěvák, promotér úspěšného muzikálu Děti ráje s fotbalovou přezdívkou Marcelo. Všechny přítomné jen mrzelo, že nedorazil herec a bavič Jakub Kohák. Ten se zranil v předešlém utkání. „V zápase jsme vedli dva nula, pak ale soupeř zabral a skóre otočil. A nakonec i vyhrál,“ uvedl Miroslav Štok. „Bylo vidět, že všichni fotbal stále umí, že ho nezapomněli. A měli jsme také toho nejlepšího rozhodčího – Pavlína Jirků. I ten byl pro diváky zajímavý,“ culil se předseda Kostelní Lhoty.

Po utkání několik borců ze Sigi Teamu zůstalo a podělilo se o své fotbalové i mimofotbalové zážitky. „Třeba Láďa Vízek vyprávěl o mistrovství světa, své zážitky přidal i Siegl. Bylo zajímavé poslouchat takové věci, ty se do novin nedostanou. Při večerním posezení prostě byla sranda. Myslím si, že to bylo vydařené, že si to užili lidé z obce i okolí. No a pak se i zpívalo,“ prozradil Štok.

Během celého dne bylo na oslavy zvědavo okolo dvě stě padesáti lidí. „Musím říct, že jsme čekali trochu více. Ale bylo velké vedro, to mohlo někoho odradit a šel se raději koupat. A také už startovaly krajské soutěže. Jinak jsme ale moc spokojeni a budeme na to celé dlouho vzpomínat,“ dodal předseda klubu Miroslav Štok.