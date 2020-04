Záprašené vzpomínky: Krnsko si odvezlo ze Sokolče osmigólový výprask

V červnu to bude rovných deset let, co fotbalisté Sokolče vyhráli naprosto suverénně krajskou I.B třídu. Na druhé Milovice měli v sezoně 2009 - 2010 čtrnáctibodový náskok. Oslavy si navíc vylepšili střeleckým galapředstavením.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavla Mrázková