Býchory – Semice 3:7

„Začali jsme dobře, ale soupeř vyrovnal. Když jsme Býchorům utekli o další gól, zase vyrovnaly. Pak jsme dali na 2:3 a udělali jsme trochu trhák, protože jsme navýšili na 2:5. Klidně jsme mohli dát ještě tak pět, šest gólů, ale dál jsme to nedotáhli,“ komentoval vedoucí Semic Miroslav Čepelka. „S výsledkem jsem ale spokojen. Hra sice podle mého nebyla stoprocentní, ale byl to první zápas. Bereme tři body, a to je důležité. Zlepšení tam ale ještě být musí,“ dodal Čepelka.

Branky: 13. Lev, 34. Chvalovský – 3. a 65. Koštíř, 17. Jareš, 35. a 43. Bříza, 38. a 89. Kamlach. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Čermoch. Poločas: 2:5.

Semice: Terč – Bříza, Kudrna, Novák, Uher (30. Rychtařík) (84. Machala) – Koštíř (84. Brynych), Kamlach, Cáska, Šimek – Vavřík, Jareš (66. Pavelka).

Markéta Stiborová