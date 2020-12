Po hubenějších sezonách jste měli výborný podzim. Po osmi kolech jste na prvním místě, když jste prohráli jediné utkání. Panuje u vás maximální spokojenost?

Dalo by se to tak říct. S výsledky a hlavně s hrou, jakou jsme předváděli. Nicméně určitě jsme měli zvládnout i ten jediný ztracený zápas. Ale asi k tomu také muselo dojít. Bohužel soutěž byla přerušena hrozně brzy, což je samozřejmě naprosto pochopitelné, ale nemohli jsme tak dokázat ty dobré výkony zopakovat i proti největším konkurentům. To je asi na tom všem taková kaňka.

Své soupeře jste vůbec nešetřili, většinou od vás dostávali pořádné nakládačky…

Pravdou je, že ve většině utkání jsme v této části soutěže dominovali a častokrát jsme ještě neproměňovali spoustu šancí.

Nastříleli jste třiatřicet gólů v sedmi utkáních, což se jen tak nevidí. Čím to, že jste měli tak nabito?

Dokázali jsme většinu soupeřů přehrávat rychlým, kombinačním fotbalem a vytvářet si tak spoustu šancí. Zvládli jsme k tomu i dva pohárové duely, hlavně ten proti týmu z I.A. třídy, Viktorii Vestec, kterou jsme porazili 10:1. Hrajeme dost ofenzivní fotbal. Myslím, že se to vše začalo rodit již v červnu, kdy jsme vyhráli Pohár Labe. Dokázali jsme si, že se můžeme vyrovnat i soupeřům z vyšších soutěží. Začali jsme být více sebevědomí a předvádět konečně vše to, co v nás je. Hráči začali mít větší chuť do fotbalu, do tréninků. Myslím, že je to i díky osobě trenéra Oty Hejlíka.

Nejlepšími střelci týmu jsou s osmi góly Rychtařík, spolu s ním Koštíř a Kamlach, autoři šesti zásahů. Jsou oni hlavními tahouny ofenzivy?

Takhle bych to asi nedefinoval. O branky se ve větší míře podělili i jiní hráči – Vavřík, Jareš, Cáska. I třeba Bříza. Ale je to hlavně o tom, že trenér Hejlík po hráčích vyžaduje ofenzivní pojetí hry a do toho se zapojují kompletně všichni hráči. Každý na tom má nějaký podíl, včetně gólmana Terče.

Jedinou porážku jste utrpěli v okresním derby v Městci Králové (1:2), kde to asi nikdo nečekal? Co se stalo? Přišlo uspokojení?

Z tohoto utkání jsem já osobně měl obavy. Do té doby jsme byli stoprocentní. Věřili jsme si až moc a přišlo mi, že hráči k tomuto utkání přistoupili tak, že to půjde samo. Že to zase dopadne dobře pro nás. Že si automaticky připíšeme další tři body. Navíc mi bylo jasné, že Městec už prostě musí nutně vyhrát. Očekával jsem těžké utkání. Ale neodevzdali jsme to, co v nás je a nepřistoupili k zápasu tak, jak by to mělo být. Náš výkon nebyl přesvědčivý a nenavázal na ty minulé. Pak to samotné utkání bylo o detailech. Asi kdybychom dali gól na 2:1 my, nakonec to nejspíš dopadlo jinak, ale popravdě Městec bojoval v tomto utkání víc než my. Citelně nám chyběl v tomto zápase i Rychtařík, který je jedním z rozdílových hráčů. Možná naší hře až tak nevyhovoval nerovný terén. Ale to nechci předkládat jako výmluvu. Utkání jsme zvládnout měli. Ale někdy asi takové utkání musí přijít.

Osmnáct bodů jako vy mají ještě druhé Pečky, na paty vám šlape i třetí Sadská, která má o dva body méně. Tyto tři celky jsou jasnými aspiranty na postup…

Podle těch několika zápasů to tak vypadá. Oba tito naši soupeři na tom byli výsledkově dobře už v minulé sezoně, pokračuje to tak i v té nynější. Dokáží dovést do vítězného konce i vyrovnaná utkání, takže třeba vyhrávají o gól, ale dokážou to. My dáváme soupeřům více branek, ale pak může přijít utkání, které nemusíme zvládnout. Na druhou stranu, ve vším respektu k soupeřům, podle mého názoru máme letos v soutěži nejkvalitnější kádr. A o tom jestli první místo udržíme, rozhodneme jen my sami. Pokud budeme předvádět výkony jaké jsou v našich silách a jaké jsme předváděli doteď, měli bychom vyhrávat. Otázka je, kolik kol se vůbec odehraje a jestli na případný postup kohokoli vůbec dojde.

O co nebo o koho se opíráte ve chvílích, kdy se vám tolik nedaří?

U nás je to především o tom týmovém pojetí. Když se nedaří tolik jednomu, vezme to na sebe někdo jiný. Většina hráčů má na tuto soutěž dost zkušeností, mají již něco odehráno, povětšinou ve vyšších soutěžích. Takže je to i o těch zkušenostech. Opravdu musím říct, že máme tým dobře poskládaný. Ale hlavně hráči chtěli a měli ke všemu lepší přístup než v minulosti.

Výsledky Semic

1. kolo: Býchory – Semice 3:7 (Koštíř 2, Kamlach 2, Bříza 2, Jareš)

2. kolo: Semice – Ostrá 4:1 (Jareš, Rychtařík, Koštíř, Drahorád)

3. kolo: Suchdol – Semice 0:6 (Cáska 2, Kamlach, Rychtařík, Vavřík, Koštíř)

4. kolo: Semice – Pátek 5:0 (Vavřík, Rychtařík, Kamlach, Koštíř, Drahorád)

5. kolo: Semice měly volno

6. kolo: Semice – Vrdy 7:3 (Rychtařík 3, Jareš, Cáska, Koštíř, Kamlach)

7. kolo: Městec Králové – Semice 2:1 (Jareš)

8. kolo: Liblice – Semice 0:3 (Rychtařík 2, Kamlach)

Střelci týmu

8 – Rychtařík

6 – Koštíř

6 – Kamlach

4 – Jareš

3 – Cáska

2 – Vavřík

2 – Drahorád

2 – Bříza

Brankáři s nulou

3 – Terč