Až do poloviny února se semičtí fotbalisté připravovali každý sám podle svého. „Hráči zatím trénují individuálně, také spolu chodí do tělocvičny. Oficiálně jsme zahájili přípravu 15. února. Už devatenáctého ale hrajeme první přípravný zápas,“ uvedl vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Tým má naplánovaný jen jeden trénink v týdnu. „Pak je na každém hráči, jestli a jak se připravuje dál individuálně - posilování, běhání. Někdo tak činí, někdo ne. Dnešní doba je složitá a priority jsou nastaveny většinou jinak a hlavně zaměstnání má přednost,“ je si vědom Čepelka.

V širším kádru A mužstva je momentálně šestnáct až osmnáct hráčů, někteří z nich nastupují za A i B tým.

A jaká je že hlavní náplň přípravy? „Fyzička je důležitá. Ale nechci mluvit za trenéra. Nějaký plán přípravy v hlavě má,“ podotkl vedoucí semického týmu.

Semický celek by měl v přípravném období sehrát tři přátelské zápasy na umělé trávě. Možné ale je, že počet zápasů se ještě zvýší. „Zatím jsou v plánu Luštěnice, Bohemia Poděbrady a Vinoř. Za mě je počet tří až čtyř zápasů ideální,“ řekl Čepelka. „Kvalita kádru soupeřů je v podstatě téměř srovnatelná s naším, tak by to měly být vyrovnané zápasy. Jsou to soupeři, se kterými jsme se utkávali již minulosti,“ přidal funkcionář semického klubu.

Na zimní soustředění semický tým nejezdí už několik let. „Poslední roky trénujeme výhradně v domácích podmínkách. Už je to několik let, co jsme byli na nějakém delším pobytu na horách,“ přiznal vedoucí.

V kádru zatím nenastal vůbec žádný pohyb. Alespoň to tvrdí vedoucí mužstva. „Co se A mužstva týká, tak aspoň prozatím jsou kolonky příchodů a odchodů prázdné,“ dodal Miroslav Čepelka.