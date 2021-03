Jako povedenou můžou fotbalisté Semic hodnotit sezonu 2006 - 2007. Spokojený byl po tomto ročníku hlavně trenér Semic Miroslav Vlk.

Nejlepším střelcem Semic v sezoně 2006 - 2007 byl Michal Koštíř. Ten dokázal nastřílet do sítě soupeřů dohromady šestnáct gólů. | Foto: Deník/ Petr Bělka

Kdo by to byl před letošní sezonou řekl. Semice, které se poslední roky trápily si letošní sezonu mohly užít. Dokonce sahaly po postupu do divize. V závěru sezony se ale trápily – ze čtyř zápasů jen jednou vyhrály – a tak nakonec se ztrátou deseti bodů na druhý Rakovník skončily na pátém místě tabulky. „Je to dobré umístění,“ tvrdí kouč Semic Miroslav Vlk.